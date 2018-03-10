И.о. президента Украины Александр Турчинов на заседании парламента во вторник объявил о выходе из фракции Партии регионов 20 депутатов. Среди них певица Таисия Повалий, а также известные депутаты Владислав Лукьянов и Владимир Олийнык.
В Аппарате парламента было зарегистрировано письмо депутата Лукьянова, в котором есть информация о пересечении границы 10-тью парламентариями, подписи которых представлены за проведение внеочередного заседания Рады.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".