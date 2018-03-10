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    Владислав Лукьянов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Петр Порошенко
    Депутат Лукьянов: закон о статусе Донбасса - "сильный ход" Порошенко
    14:59 16.09.2014
    509Споры вокруг закона о статусе Донбасса
    "Безусловно, это первый шаг, следующим шагом должно быть изменение Конституции", - сказал депутат Рады Владислав Лукьянов.
    Партия регионов в Верховной Раде
    Из фракции ПР вышли 20 депутатов, в том числе Таисия Повалий
    11:14 03.06.2014
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    И.о. президента Украины Александр Турчинов на заседании парламента во вторник объявил о выходе из фракции Партии регионов 20 депутатов. Среди них певица Таисия Повалий, а также известные депутаты Владислав Лукьянов и Владимир Олийнык.
    Митинг сторонников референдума о статусе Донецкой области
    Лукьянов: власти должны вступить в диалог с людьми на востоке Украины
    21:06 07.04.2014
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    "Нужно, чтобы власть вступила в диалог с людьми и попыталась снять напряжение, услышать их требования и принять к выполнению, тогда люди успокоятся и уровень конфликта снизится", - сказал Лукьянов.
    Верховная Рада Украины
    Милиция проверяет подлинность подписей, собранных для созыва Рады
    18:41 01.02.2013
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    Милиция начала проверку в связи с обращением депутата от Партии регионов Владислава Лукьянова о возможном нарушении закона при сборе подписей, которое было направлено в главное управление МВД.
    Верховная Рада Украины
    Рада выясняет законность инициативы оппозиции о созыве сессии
    16:10 29.01.2013
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    В Аппарате парламента было зарегистрировано письмо депутата Лукьянова, в котором есть информация о пересечении границы 10-тью парламентариями, подписи которых представлены за проведение внеочередного заседания Рады.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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