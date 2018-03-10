Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий, которая после Евромайдана большую часть времени проводит в России, исполнила в эфире российского ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" песню на украинском языке.
И.о. президента Украины Александр Турчинов на заседании парламента во вторник объявил о выходе из фракции Партии регионов 20 депутатов. Среди них певица Таисия Повалий, а также известные депутаты Владислав Лукьянов и Владимир Олийнык.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий, которая после Евромайдана большую часть времени проводит в России, исполнила в эфире российского ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" песню на украинском языке.
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий, которая после Евромайдана большую часть времени проводит в России, исполнила в эфире российского ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" песню на украинском языке.