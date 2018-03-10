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    Таисия Повалий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Таисия Повалий исполняет Цвіте терен
    Повалий на российском ТВ спела украинскую народную песню 
    13:36 05.02.2018
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    Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий, которая после Евромайдана большую часть времени проводит в России, исполнила в эфире российского ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" песню на украинском языке.
    Новогоднюя программа с участием Йосифа Кобзона. Скриншот с видео
    Проблемы с "Интером", или Кому мешает Кобзон?
    09:09 02.01.2015
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    Первый день нового 2015 года украинский политикум и сознательный сегмент социальных сетей встретил осуждением телеканала "Интер", пишет Роман Степняк.
    Партия регионов в Верховной Раде
    Из фракции ПР вышли 20 депутатов, в том числе Таисия Повалий
    11:14 03.06.2014
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    И.о. президента Украины Александр Турчинов на заседании парламента во вторник объявил о выходе из фракции Партии регионов 20 депутатов. Среди них певица Таисия Повалий, а также известные депутаты Владислав Лукьянов и Владимир Олийнык.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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