Радикал Ляшко решил сыграть на опережение. Сдали нервы. Это не его стезя – играть по-крупному. В мелких провокациях он мастак – корову подоить под Верховной Радой, ведро картошки отправить английской королеве, устроить драку в стенах рады и оказаться в нокауте.
Экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов. Политолог Валерий Дымов спрогнозировал, как это скажется на расследовании дела Януковича и его команды.
Документы ставят под сомнение легитимность формирования и функционирования власти, говорит генерал-майор СБУ Виктор Трепак. Он откровенно усомнился в законности полномочий президента, Рады и Кабмина… после знакомства с документами.
Глава государства, в частности, уволил Виктора Трепака с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Как уточнила Елена Гитлянская, в управление по работе с личным составом СБУ рапорт, о котором говорится в СМИ об отставке Виктора Трепака, не поступал. Зам Василия Грицака на данный момент находится на больничном.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".