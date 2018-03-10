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    Виктор Трепак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Доллары
    Трепак трепака видит издалека. "Черная касса" ПР и радикалы
    20:17 31.05.2016
    1459Арест Манафорта: украинский след
    Радикал Ляшко решил сыграть на опережение. Сдали нервы. Это не его стезя – играть по-крупному. В мелких провокациях он мастак – корову подоить под Верховной Радой, ведро картошки отправить английской королеве, устроить драку в стенах рады и оказаться в нокауте.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ начало расследование "черной бухгалтерии" Партии регионов
    15:10 30.05.2016
    696Арест Манафорта: украинский след
    В НАБУ заявили, что Виктор Трепак сообщил журналистам о документах по "черной бухгалтерии" Партии регионов еще до обращения в НАБУ.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Новые факты в деле Януковича. Через полгода будут "посадки" – политолог
    10:31 30.05.2016
    4243Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов. Политолог Валерий Дымов спрогнозировал, как это скажется на расследовании дела Януковича и его команды.
    Межигорье. Архивное фото
    Царь-то ненастоящий! Новый компромат на власть, жуликов, воров
    08:25 30.05.2016
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    Документы ставят под сомнение легитимность формирования и функционирования власти, говорит генерал-майор СБУ Виктор Трепак. Он откровенно усомнился в законности полномочий президента, Рады и Кабмина… после знакомства с документами.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко уволил Трепака и Яловенко с должностей замов главы СБУ
    13:19 14.04.2016
    141
    Глава государства, в частности, уволил Виктора Трепака с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Возле президента происходит борьба разных групп влияния - политолог
    18:48 13.11.2015
    203
    Информацию о отставке первого заместителя СБУ Виктора Трепака политолог Михаил Павлив назвал смоделированным информационным поводом, целью которого является генпрокурор Виктор Шокин.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ прокомментировали информацию об отставке зама Грицака
    11:36 13.11.2015
    81
    Как уточнила Елена Гитлянская, в управление по работе с личным составом СБУ рапорт, о котором говорится в СМИ об отставке Виктора Трепака, не поступал. Зам Василия Грицака на данный момент находится на больничном.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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