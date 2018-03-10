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Как отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, КНДР может восприниматься в США как большая угроза: "Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР".