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    Виктор Озеров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров
    В РФ не исключили опасность удара по КНДР со стороны США
    09:23 09.04.2017
    1258Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, КНДР может восприниматься в США как большая угроза: "Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР".
    Виктор Озеров
    Озеров: заявление о Крыме призвано "заглушить" недовольство позицией Трампа
    22:12 14.02.2017
    568Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что "одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа".
    Зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 ВСУ
    Россия приведет ПВО в повышенную готовность в связи с учениями Киева
    19:51 10.02.2017
    1153Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам главы оборонного комитета Совета Федерации, Россия не рассматривает стрельбы Минобороны Украины как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".
    Виктор Озеров
    В РФ напомнили Эрдогану о перевороте в Турции после его слов об Асаде
    11:08 30.11.2016
    846Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что Тайип Эрдоган не хочет воевать против сирийского народа и сирийской армии.
    Зенитный ракетный комплекс С-300П. Архивное фото
    В Совфеде заявили, что РФ имеет право на размещение в Сирии систем С-300
    13:20 04.10.2016
    1343РФ и США: железный занавес
    Как заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, необходимость в системах ПВО может возникнуть для защиты российской группировки в Сирии "с воздуха и земли".
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль в Санкт-Петербурге
    Деньги за "Мистрали" при срыве контракта пойдут на оборонную программу РФ
    12:07 30.10.2014
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    По словам главы Оборонкома Совфеда России Виктора Озерова, вооруженные силы России не потеряют в обороноспособности от отсутствия "Мистралей".
    Виктор Озеров
    СФ может вернуть постановление об использовании ВС в Украине - Озеров
    09:28 25.06.2014
    941Отношения Украины и России
    Совет Федерации может в любой момент вновь вернуться к принятию нового постановления об использовании вооруженных сил РФ в Украине, если ситуация того потребует.
    Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров
    СФ готов запретить использование ВС в Украине - председатель комитета Совфеда
    15:22 24.06.2014
    87Отношения Украины и России
    Совет Федерации готов проголосовать за отзыв разрешения на использование Вооруженных сил на Украине, чтобы оно не было использовано "в спекулятивных целях" на переговорах официального Киева и юго-восточных регионов Украины.
    Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров
    Совфед РФ: нормализация обстановки в Украине зависит от Киева
    23:23 06.06.2014
    167Отношения Украины и России
    Совфед дал президенту РФ право на использование российских вооруженных сил в Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, поэтому все зависит от действий Киева по стабилизации ситуации в республике.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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