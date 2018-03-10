Как отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, КНДР может восприниматься в США как большая угроза: "Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР".
По словам главы оборонного комитета Совета Федерации, Россия не рассматривает стрельбы Минобороны Украины как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".
Совет Федерации готов проголосовать за отзыв разрешения на использование Вооруженных сил на Украине, чтобы оно не было использовано "в спекулятивных целях" на переговорах официального Киева и юго-восточных регионов Украины.
Совфед дал президенту РФ право на использование российских вооруженных сил в Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, поэтому все зависит от действий Киева по стабилизации ситуации в республике.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".