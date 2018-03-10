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    Сергей Суханов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сергей Суханов
    В Днепре на депутата завели дело из-за антисемитского поста
    17:15 10.02.2018
    772
    Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Сергей Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины.
    Сергей Суханов
    В Днепре депутату "Оппоблока" нанесли два удара в грудь отверткой
    13:27 27.09.2016
    1391
    В "Оппоблоке" отмечают, что Суханов связывает нападение со своей активной гражданской позицией, в частности с деятельностью общественного движения Антикоррупционная инициатива.
    Блокпост Правого сектора. Архивное фото
    До победного конца. В Днепропетровск съезжаются активисты "Правого сектора"
    12:04 14.07.2015
    3466Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Днепропетровский "Правый сектор" готов свернуть палаточный городок под стенами областной милиции, если президент удовлетворит их требования – отправит в отставку главу МВД Арсена Авакова, уволит руководство милиции Закарпатья и тамошних властей.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Сергей Суханов
    В Днепре на депутата завели дело из-за антисемитского поста
    17:15 10.02.2018
    772
    Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Сергей Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины.
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