Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Сергей Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины.
Днепропетровский "Правый сектор" готов свернуть палаточный городок под стенами областной милиции, если президент удовлетворит их требования – отправит в отставку главу МВД Арсена Авакова, уволит руководство милиции Закарпатья и тамошних властей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Сергей Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины.