Организаторы ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, сообщили, что скульптуру установят в сквере, прилегающем к музею Бурганова, где уже стоят две скульптуры с американской тематикой.
40-й президент США Рональд Уилсон Рейган (Ronald Wilson Reagan) родился 6 февраля 1911 года в Тампико, штат Иллинойс (США). Его родители были потомками ирландских, шотландских и английских переселенцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".