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    Рональд Рейган

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Рональд Рейган с супругой Нэнси Рейган
    В центре Киева планируют установить памятник экс-президенту США
    03:14 22.06.2017
    628Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По данным американских СМИ, с 2011 года количество монументов Рейгану выросло в Европе, и теперь украинская власть также может поставить памятник Рональду Рейгану в центре Киева.
    Михаил Горбачев, Рональд Рейган
    В Москве установят скульптуры Горбачева и Рейгана
    17:30 22.05.2017
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    Организаторы ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, сообщили, что скульптуру установят в сквере, прилегающем к музею Бурганова, где уже стоят две скульптуры с американской тематикой.
    Американец Джон Хинкли, более 35 лет назад совершивший покушение на тогдашнего президента США Рональда Рейгана, был выпущен из лечебницы для душевнобольных
    Совершивший покушение на Рейгана вышел на свободу
    04:37 11.09.2016
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    Согласно судебному постановлению, Джону Хинкли запрещается контактировать с его жертвами, их родственниками и актрисой Джоди Фостер, на которой он был помешан.
    Рональд Рейган. Архивное фото
    Сто пять лет назад родился 40-й президент США Рональд Рейган
    04:44 06.02.2016
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    40-й президент США Рональд Уилсон Рейган (Ronald Wilson Reagan) родился 6 февраля 1911 года в Тампико, штат Иллинойс (США). Его родители были потомками ирландских, шотландских и английских переселенцев.
    Рональд Рейган
    Американец, совершивший покушение на Рейгана, может выйти на свободу
    20:09 19.04.2015
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    Согласно информации, слушания по делу 59-летнего Хинкли должны начаться в среду, по завершению которых его могут выпустить на свободу и разрешить переехать жить к матери в Уильямсберг, штат Виргиния.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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