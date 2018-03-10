Сосед сенатора Рене Баучер был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений и грозит тюремное заключение сроком до одного года.
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что "хотя мы и осуждаем насилие в Сирии, США не подверглись нападению". Он подчеркнул, что президент должен получать разрешение конгресса для проведения военных действий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".