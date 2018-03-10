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    Рэнд Пол

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Американский сенатор Рэнд Пол
    Сенатора-республиканца в США избил его сосед, сторонник демократов - СМИ
    05:50 05.11.2017
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    Сосед сенатора Рене Баучер был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений и грозит тюремное заключение сроком до одного года.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трампа обвинили в нарушении конституции из-за удара по Сирии
    06:54 07.04.2017
    1840Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что "хотя мы и осуждаем насилие в Сирии, США не подверглись нападению". Он подчеркнул, что президент должен получать разрешение конгресса для проведения военных действий.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Кандидат в президенты США предложил ужесточить выдачу виз для россиян
    04:59 19.01.2016
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    По данным СМИ, в список "особо опасных стран" вошло свыше 30 стран, среди которых, помимо России, Казахстан, ОАЭ, Иран, Турция, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Йемен и другие.
    Флаг США
    Запретные зоны в Сирии приведут к третьей мировой войне - сенатор США
    06:13 16.12.2015
    572Сирия: военное противостояние.
    Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи во время теледебатов заявил, что в случае пребывания российских самолетов в закрытых зонах в Сирии их следует сбивать.
    Хиллари Клинтон
    Хиллари Клинтон победит на выборах президента США в 2016 г - Баффет
    09:27 08.10.2014
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    Такое мнение высказал американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет. Сама 66-летняя Хиллари Клинтон до сих пор не подтвердила, что будет бороться за высший пост.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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