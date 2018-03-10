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    Петр Павленский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским
    Скандальный политбеженец Павленский поджег Банк Франции 
    17:29 17.10.2017
    189
    В сети появились кадры провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку.
    Петербургский художник Петр Павленский. Архивное фото
    Российский художник, зашивавший рот, получил политическое убежище во Франции
    16:56 04.05.2017
    120
    Петр Павленский, который получил известность после ряда скандальных акций, переехал с супругой и детьми во Францию после попыток возбудить против него уголовное дело.
    Художник-акционист Петр Павленский. Архивное фото
    Художник Павленский уехал из России - СМИ
    16:55 16.01.2017
    388
    Адвокат Павленского сообщил, что против художника и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной начата "проверка о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера".
    Скандал на лекции российского художника-акциониста Петра Павленского в Одессе
    Лекция художника Павленского в Одессе, закончившаяся поножовщиной 
    03:59 13.08.2016
    754
    По данным СМИ, раненый в результате нападения охранник уехал с места событий на машине скорой вместе со своим напарником. В какой-то момент его коллеге стало плохо, у него произошел сердечный приступ.
    Драка на лекции российского акциониста Петра Павленского в Одессе. Видео
    Драка на лекции российского художника Павленского в Одессе 
    01:26 13.08.2016
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    Как сообщают одесские СМИ, один из охранников, который разбирался с хулиганом, устроившим поножовщину на лекции Петра Павленского, скончался в карете скрой помощи от сердечного приступа. Второй был ранен в руку.
    Скандал на лекции российского художника-акциониста Петра Павленского в Одессе
    Поножовщиной и смертью охранника закончилась лекция Павленского в Одессе
    23:38 12.08.2016
    927
    Как сообщают одесские СМИ, один из охранников, который разбирался с хулиганом, устроившим поножовщину на лекции Петра Павленского, скончался в карете скрой помощи от сердечного приступа.
    Художник-акционист Петр Павленский. Архивное фото
    Российского художника Павленского лишили премии Вацлава Гавела
    01:32 09.07.2016
    487
    Свое решение лишить художника-акциониста Петра Павленского права на награду, статуса лауреата, бронзовой статуэтки и денежной премии в HRF назвали "беспрецедентным".
    Художник-акционист Петр Павленский освобожден из-под ареста
    Поджегший дверь ФСБ РФ художник Павленский вышел на свободу 
    14:28 08.06.2016
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    Художник-акционист Петр Павленский в среду освобожден из-под ареста и покинул здание Мещанского суда Москвы. Судья постановила освободить его в зале суда. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Петр Павленский в суде. Видео
    Художник Павленский в суде по делу о поджоге двери в здании ФСБ 
    02:49 11.11.2015
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    Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
    Петр Павленский поджег ФСБ
    Суд арестовал художника Павленского за поджог двери здания ФСБ
    19:30 10.11.2015
    164
    Сообщается, что художник Петр Павленский является подозреваемым в рамках уголовного дела по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) за поджег двери здания ФСБ на Лубянке в Москве.
    Петр Павленский поджег ФСБ
    Суд рассмотрит дело художника Павленского о поджоге двери здания ФСБ РФ
    04:59 10.11.2015
    59
    Скандально известный художник-акционист был задержан в ночь на понедельник в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ.
    Петр Павленский поджег ФСБ
    Художник Павленский задержан в Москве за поджог дверей ФСБ
    09:21 09.11.2015
    287
    Входные двери в российскую Федеральную службу безопасности поджог художник-акционист, который ранее прибил себя гвоздями к земле на московской Красной площади.
    Петр Павленский поджег ФСБ
    В Москве подожгли здание ФСБ
    07:46 09.11.2015
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    Через несколько секунд Павленский был задержан охранной здания и дежурившими рядом сотрудниками полиции. Пожар удалось быстро ликвидировать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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