В сети появились кадры провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку.
Адвокат Павленского сообщил, что против художника и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной начата "проверка о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера".
Как сообщают одесские СМИ, один из охранников, который разбирался с хулиганом, устроившим поножовщину на лекции Петра Павленского, скончался в карете скрой помощи от сердечного приступа. Второй был ранен в руку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".