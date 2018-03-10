В числе топ-лотов - предметы, относящиеся к периоду ее премьерства, заметки для речей, ювелирные украшения, платья, костюмы, сумочки, а также знаменитый кожаный красный портфель с логотипом "премьер-министр".
Свет увидели мемуары о Фолклендской войне 1982 года, написанные год спустя. Другие записи также включают заметки о визите Тэтчер в Москву на похороны генсека ЦК КПСС Константина Черненко в марте 1985 года.
Из-за многомесячных долгов по зарплате на шахтах страны вспыхивают забастовки. Обреченные на полуголодное существование горняки, как на востоке, так и на западе отказываются спускаться в забой. В середине апреля в Киев придут 10 тысяч шахтеров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.