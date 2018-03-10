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    Маргарет Тэтчер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Арсений Яценюк во время выступления в Верховной Раде 16 февраля
    Низкий рейтинг дал Яценюку основания сравнить себя с Маргарет Тэтчер
    20:16 19.02.2016
    303Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, чем больше поднимаешь тарифы, чем больше принимаешь мер экономии, тем ниже у тебя рейтинг.
    В Лондоне завершается аукцион по продаже вещей Маргарет Тэтчер. 15 декабря - за день до окончания онлайн-продаж - в лондонской штаб-квартире Christie’s пройдет главный аукцион, во время которых коллекционерам будут предложены полторы сотни наиболее ценных лотов, связанных с жизнью и деятельностью Тэтчер.
    Вещи Маргарет Тэтчер проданы на лондонском аукционе за $5 млн
    12:46 16.12.2015
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    В числе лотов была сумка бывшего премьер-министра. Всего на торги было выставлено около 150 лотов, еще 200 лотов были выставлены на онлайн-торги.
    Маргарет Тэтчер. Архивное фото
    Личные вещи Маргарет Тэтчер выставлены на аукцион Christie's
    03:38 13.12.2015
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    В числе топ-лотов - предметы, относящиеся к периоду ее премьерства, заметки для речей, ювелирные украшения, платья, костюмы, сумочки, а также знаменитый кожаный красный портфель с логотипом "премьер-министр".
    Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер. Архивное фото
    Секретные мемуары Тэтчер опубликовали в Великобритании
    03:48 19.06.2015
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    Свет увидели мемуары о Фолклендской войне 1982 года, написанные год спустя. Другие записи также включают заметки о визите Тэтчер в Москву на похороны генсека ЦК КПСС Константина Черненко в марте 1985 года.
    Митинг шахтеров под Кабмином
    Шахтерский съезд - шахтерский бунт в Киеве
    12:18 21.04.2015
    3178Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Из-за многомесячных долгов по зарплате на шахтах страны вспыхивают забастовки. Обреченные на полуголодное существование горняки, как на востоке, так и на западе отказываются спускаться в забой. В середине апреля в Киев придут 10 тысяч шахтеров.
    Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер. Архивное фото
    Британия рассекретила документы о первой встрече Тэтчер и Горбачева
    05:48 30.12.2014
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    Документы были опубликованы Национальным архивом, исходя из правила, которое подразумевает 30-летний запрет на обнародование содержания секретных документов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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