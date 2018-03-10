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    Хуанде Рамос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Серхио Рамос
    Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос стал отцом
    10:00 07.05.2014
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    У защитника мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Серхио Рамоса родился сын, сообщается на официальном сайте игрока.
    Футбол
    Тренер Рамос: "Днепр" проиграл "Фиорентине" не из-за качества поля
    10:17 04.10.2013
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    Плохое состояние газона на стадионе в Днепропетровске не может служить оправданием футболистам "Днепра" в поражении от "Фиорентины" в матче Лиги Европы. "Фиорентина" после двух туров лидирует в квартете Е - 6 очков.
    Хуанде Рамос
    Рамос: "Днепру" важно удерживать первое место в чемпионате Украины
    10:34 20.07.2013
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    Футболисты "Днепра" ставят перед собой задачу сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, на котором команда оказалась после двух стартовых туров первенства, заявил главный тренер клуба Хуанде Рамос.
    Профессионализм позволил "Днепру" выйти в плей-офф Лиги Европы - Рамос
    08:22 23.11.2012
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    "Мы в каждом матче играем на победу", - заявил главный тренер украинского футбольного клуба Хуанде Рамос.
    "Днепр" не имеет повода для волнений после проигрыша "Наполи" - Рамос
    07:33 09.11.2012
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    Главный тренер украинского футбольного клуба рассказал, что у него нет повода для беспокойства, потому что его команда по-прежнему лидирует в группе и имеет все шансы на выход в плей-офф турнира.
    Хуанде Рамос
    Судья помог "Шахтеру" победить "Днепр" в чемпионате Украины - Рамос
    10:08 29.09.2012
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    Решения судейской бригады во главе с Сергеем Бойко помогли донецкому "Шахтеру" победить "Днепр" в матче десятого тура чемпионата Украины по футболу, заявил главный тренер днепропетровцев Хуанде Рамос.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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