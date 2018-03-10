Плохое состояние газона на стадионе в Днепропетровске не может служить оправданием футболистам "Днепра" в поражении от "Фиорентины" в матче Лиги Европы. "Фиорентина" после двух туров лидирует в квартете Е - 6 очков.
Футболисты "Днепра" ставят перед собой задачу сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, на котором команда оказалась после двух стартовых туров первенства, заявил главный тренер клуба Хуанде Рамос.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.