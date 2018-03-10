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    Юрий Лавренюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Воздушное пространство над Калиновкой закрыто в радиусе 50 км
    00:44 27.09.2017
    445Взрывы под Винницей: расследование
    Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что информация о взрывах на военных складах под Винницей была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Киев готовит иск к РФ из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
    03:34 02.08.2017
    726
    Министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Членов упавшего в Африке украинского Ан-74 проверят на алкоголь и наркотики
    00:44 30.07.2017
    855Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что четверо из шести членов экипажа получили легкие телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.
    Крушение украинского самолета в Африке. Комментарий замминистра. Видео
    Крушение украинского самолета в Африке. Комментарий замминистра 
    18:08 29.07.2017
    607Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Появились подробности ЧП с украинским самолетом в Африке
    17:24 29.07.2017
    1143Крушение украинского грузового самолета в Африке
    По словам заместителя инфраструктуры Юрия Лавренюка, во время взлета в правый двигатель попала стая птиц, и самолет был вынужден экстренно тормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и упало.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке 
    15:44 29.07.2017
    1347Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    В Африке рухнул украинский грузовой самолет
    15:23 29.07.2017
    912Крушение украинского грузового самолета в Африке
    О крушении Ан-74 на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, члены экипажа живы, они получили травмы.
    Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк
    Замминистра о митингах железнодорожников и коррупции в Мининфраструктуры
    07:14 13.10.2016
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    Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в эфире Голоса Столицы прокомментировал протесты транспортников, а также рассказал о наиболее громких антикоррупционных расследованиях в своем ведомстве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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