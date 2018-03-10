Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что информация о взрывах на военных складах под Винницей была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в эфире Голоса Столицы прокомментировал протесты транспортников, а также рассказал о наиболее громких антикоррупционных расследованиях в своем ведомстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".