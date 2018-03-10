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    Ан-74

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    В Африке рухнул украинский грузовой самолет
    15:23 29.07.2017
    912Крушение украинского грузового самолета в Африке
    О крушении Ан-74 на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, члены экипажа живы, они получили травмы.
    Петр Порошенко на ГП Завод 410 ГА. Архивное фото
    "Укроборонпром" переоборудует для ВВС Египта три самолета Ан-74
    22:51 19.11.2015
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    Как заявил директор "Завода №410 гражданской авиации" Сергей Подреза, договоренность предусматривает также участие специалистов завода в сопровождении эксплуатации и ремонта этих самолетов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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