Министр образования и науки самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Костенок сообщил, что "в Донецке разрушены и нуждаются в восстановлении более 190 объектов образовательных учреждений - школы, детские сады, вузы".
В субботу Официальный журнал Евросоюза опубликовал новый санкционный список (в дополнение к тем, что были опубликованы ранее). На этот раз Евросоюз включил в санкционный список кандидатов на прошедших 2 ноября выборах глав и парламентов "ЛНР" и "ДНР".
Отвечая на вопрос, будет ли изучение украинского языка обязательным в школах на подконтрольной "ДНР" территории, министр образования самопровозглашенной "республики" Игорь Костеноксказал: "Нет. Не будет".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".