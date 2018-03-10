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В субботу Официальный журнал Евросоюза опубликовал новый санкционный список (в дополнение к тем, что были опубликованы ранее). На этот раз Евросоюз включил в санкционный список кандидатов на прошедших 2 ноября выборах глав и парламентов "ЛНР" и "ДНР".