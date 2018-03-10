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    Игорь Костенок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Почти 200 учреждений образования Донецка повреждены - ДНР
    18:24 26.03.2015
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    Министр образования и науки самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Костенок сообщил, что "в Донецке разрушены и нуждаются в восстановлении более 190 объектов образовательных учреждений - школы, детские сады, вузы".
    Ситуация в Донецке
    ДНР: более половины образовательных учреждений Донецка повреждены
    10:56 13.02.2015
    97Боевые действия на Донбассе
    По словам представителя самопровозглашенной ДНР Костенока, разрушения образовательных учреждений, в основном, связаны с повреждением застекления, отсутствием отопления, воды, электричества".
    Снарядами была повреждена ещё одна школа в Донецке
    Выпускники школ "ДНР" получат аттестаты по стандартам РФ
    17:03 16.01.2015
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    Министр образования и науки "ДНР" Игорь Костенок отметил, что "этот документ будет соответствовать всем международным требованиям".
    Здание школы в Донецкой области
    Большинство школ в трех районах Донецка не работают из-за обстрелов
    13:50 13.01.2015
    361Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Не открылись многие школы Киевского, Куйбышевского и Петровского районов, отмечается в сообщении.
    Игорь Костенок
    Министр "ДНР": история Украины не будет отдельным предметом в школе
    15:17 11.12.2014
    165Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Как отмечается, в школьную программу будет также введен отдельный предмет "по истории города, края, государства "ДНР".
    Бойцы ополчения на Донбассе
    Кадетские училища создаются в "ДНР"
    14:00 11.12.2014
    570Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Министр образования и науки самопровозглашенной "ДНР" Игорь Костенок сообщил, что "республика" стремится перейти к госстандартам России в образовании, поэтому будут созданы кадетские училища.
    Учащиеся на занятиях
    "ДНР" и "ЛНР" просят у РФ разрешить выдавать дипломы российского образца
    15:24 03.12.2014
    445Блокада Донбасса
    Министр образования самопровозглашенной "ДНР" Игорь Костенок сообщил, что в "республиках" хотят, чтобы Россия разрешила учебным заведениям "ДНР" и "ЛНР" выдавать дипломы российского образца.
    Флаг ДНР
    Политики "ДНР", попавшие в санкционный список ЕС, не жалеют об этом
    14:27 29.11.2014
    204Блокада Донбасса
    В субботу Официальный журнал Евросоюза опубликовал новый санкционный список (в дополнение к тем, что были опубликованы ранее). На этот раз Евросоюз включил в санкционный список кандидатов на прошедших 2 ноября выборах глав и парламентов "ЛНР" и "ДНР".
    Студенты. Архивное фото
    В "ДНР" появятся студенческие стройотряды
    20:18 24.11.2014
    154Донбасс - зона войны
    Министр образования и науки самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Костенок сообщил, что в "ДНР" будут сформированы стройотряды.
    Ополченец и дети в Донецке
    "ДНР" получила в качестве гумпомощи от РФ учебники и школьные принадлежности
    18:48 23.11.2014
    132Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    За последнее время "ДНР" получило в качестве гумпомощи десятки тысяч российских школьных учебников, методических пособий и тонны канцелярских товаров.
    Обстрел Донецка. Архивное фото
    Минобразования и школы "ДНР" завели счета в российских банках
    11:00 10.10.2014
    231"Режим тишины" на Донбассе.
    Властям самопровозглашенной "ДНР", по словам Костенка, удалось наладить финансирование работы преподавателей и учителей.
    Ситуация в Донецке
    Около 80 школ и детсадов разрушены в Донецке - "ДНР"
    18:20 09.10.2014
    243"Режим тишины" на Донбассе.
    Двенадцать школ потеряли кровли и перекрытия; 51 школа в той или иной мере пострадали. Семь детсадов разрушены полностью, 27 - частично.
    Местный житель в Донецке
    Снаряды попали в школу в Донецке, двое погибли - "ДНР"
    11:27 01.10.2014
    461Война в АТО: картина без прикрас.
    Министр образования и науки "ДНР" заявил, что по школе в Киевском районе города был нанесен артудар. Он уточнил, что среди погибших и раненых нет детей.
    Донецкий университет. Архивное фото
    Не все студенты Донецкого университета хотят переезжать в Винницу
    13:05 30.09.2014
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    В Донецке проходит митинг студентов и преподавателей Донецкого национального университета, которые несогласны с решением властей о переносе ВУЗа в Винницу.
    Школа в Краматорске после обстрела. Архивное фото
    "ДНР": изучение украинского языка не будет обязательным в школах
    13:10 18.09.2014
    455Споры вокруг закона о статусе Донбасса
    Отвечая на вопрос, будет ли изучение украинского языка обязательным в школах на подконтрольной "ДНР" территории, министр образования самопровозглашенной "республики" Игорь Костеноксказал: "Нет. Не будет".
    Преподаватель гимназии осматривает повреждения в помещении школы в селе Спартак
    Власти "ДНР" надеются начать в школах учебный год 1 октября
    13:09 18.09.2014
    344Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Учебный год начнется только тогда, когда в пределах "ДНР" не будет вестись боевых действий, заявил министр образования самопровозглашенной "ДНР" Игорь Костенок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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