Запрет советской символики и уравнивание нацистской идеологии с идеологией коммунистической в канун празднования 70-летия Победы возмущает ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них опасаются репрессий.
Председатель киевской организации ветеранов Украины Николай Мартынов сообщил, что "на имя президента представлена записка о том, что этот закон не соответствует многим положениям конституции, многим положениям законов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".