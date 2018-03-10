наверх
10.03.201804:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Георгий Крючков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Киеве прошли мероприятия, посвященные 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
    Крючков: Украина ввергнута в состояние братоубийственной гражданской войны
    19:43 22.06.2015
    562
    Экс-нардепт от КПУ Георгий Крючков на митинге, посвященному 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны, раскритиковал нынешнюю власть за "братоубийственную войну".
    В Киеве прошли мероприятия, посвященные 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
    Годовщина начала Великой Отечественной: Порошенко отдельно, ветераны отдельно
    15:38 22.06.2015
    1829
    Знаменитые слова о начале Великой Отечественной войны – "22-го июня, ровно в четыре часа..." – в современных украинских реалиях рискуют стать ничего не значащим архаизмом и пережитком прошлого.
    Участники митинга КПУ в Киеве, 1 мая 2015 года
    Первомай в Киеве. На этот раз обошлось без кровопролития
    15:28 01.05.2015
    455Навстречу Первомаю
    Решение столичных властей запретить коммунистам шествие по центру Киева оказалось выполненным лишь отчасти. Собравшись в Ландшафтном парке, сторонники КПУ все равно провели первомайский митинг.
    Ветеран - участник митинга в защиту памятника генералу Ватутину в Киеве
    Ветераны Украины отпразднуют День Победы несмотря на угрозы и репрессии
    14:12 15.04.2015
    4346День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Запрет советской символики и уравнивание нацистской идеологии с идеологией коммунистической в канун празднования 70-летия Победы возмущает ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них опасаются репрессий.
    Ветераны войны. Архивное фото
    Ветераны возмущены решением Рады о запрете коммунистической символики
    17:54 14.04.2015
    1230День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Председатель киевской организации ветеранов Украины Николай Мартынов сообщил, что "на имя президента представлена записка о том, что этот закон не соответствует многим положениям конституции, многим положениям законов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны