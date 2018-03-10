Чем ближе 9 мая и 70-летие Победы, тем активнее проявляют себя украинские историки. На научных конференциях и на заседаниях "круглых столов" они пытаются доказать, что с освобождением от нацистов Украина не стала свободной
Председатель киевской организации ветеранов Украины Николай Мартынов сообщил, что "на имя президента представлена записка о том, что этот закон не соответствует многим положениям конституции, многим положениям законов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".