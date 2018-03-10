В интернете появился трейлер научно-фантастической драмы "Сфера", основанной на романе Дэйва Эггерса. Режиссер фильма - Джеймс Понсольдт. В главных ролях фильма снимаются Том Хэнкс, Эмма Уотсон, Джон Бойега и Карен Гиллан.
Представитель 26-летней актрисы подтвердил, что у нее была оффшорная компания. При этом, по его словам, Уотсон не использовала ее для уклонения от уплаты налогов или любых других нелегальных преимуществ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".