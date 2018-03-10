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    Эмма Уотсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото
    Эмма Уотсон намерена подать в суд из-за попавших в интернет личных фото
    00:22 16.03.2017
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    В интернете появились фотографии, сделанные несколько лет назад, на которых знаменитая актриса примеряет со стилистом одежду. Агент Эммы Уотсон утверждает, что фото были украдены.
    Появился трейлер фильма Сфера с Уотсон и Хэнксом
    Появился трейлер фильма "Сфера" с Уотсон и Хэнксом 
    19:18 07.12.2016
    298
    В интернете появился трейлер научно-фантастической драмы "Сфера", основанной на романе Дэйва Эггерса. Режиссер фильма - Джеймс Понсольдт. В главных ролях фильма снимаются Том Хэнкс, Эмма Уотсон, Джон Бойега и Карен Гиллан.
    Вышел трейлер фильма Красавица и Чудовище. Видео
    Вышел трейлер фильма "Красавица и Чудовище" 
    22:08 14.11.2016
    288
    Кинокомпания Walt Disney Pictures в понедельник разместила на официальном канале в Youtube первый трейлер фильма "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон в главной роли.
    Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    О чем пишут в мире: дипломатическая оплошность Кэмерона, "резня" в Массачусетсе
    10:47 11.05.2016
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    Дэвид Кэмерон допустил дипломатическую оплошность, в Массачусетсе произошли кровавые нападения, а британская актриса Эмма Уотсон попала в "панамские бумаги" из-за покупки дома.
    Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото
    Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон попала в "панамское досье" - СМИ
    01:57 11.05.2016
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    Представитель 26-летней актрисы подтвердил, что у нее была оффшорная компания. При этом, по его словам, Уотсон не использовала ее для уклонения от уплаты налогов или любых других нелегальных преимуществ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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