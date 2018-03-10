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Тег
Джеймс Фоули
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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Спецслужбы раскрыли сеть сообщников британца, казнившего Джеймса Фоули
04:09 30.11.2014
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Военная кампания против "Исламского государства"
Участники "сети" снабжали боевика британского происхождения "деньгами, контактами и способствовали его поездке в Сирию".
Британия проверяет данные о ранении боевика, казнившего Джеймса Фоули
07:45 16.11.2014
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Согласно информации, он был ранен в ходе авиаударов коалиции по позициям группировки "Исламское государство" в Ираке.
СБ ООН осудил убийство американского журналиста Фоули боевиками ИГ
01:39 23.08.2014
71
В заявлении СБ ООН говорится, что "чудовищное и трусливое убийство Джеймса Фоули" является напоминанием о растущей опасности, с которой журналисты сталкиваются в Сирии.
СМИ: боевики ИГ написали родителям Фоули за неделю до его казни
04:36 22.08.2014
91
Global Post, сотрудником которого являлся Фоули, отмечает, что решило опубликовать полный текст письма с согласия родителей и в интересах прозрачности и полноты истории гибели журналиста.
Глава Пентагона: американские военные пытались спасти журналиста Фоули
02:02 22.08.2014
42
Вашингтон продолжит делать все возможное для защиты своих граждан и привлечения к ответственности виновных в преступлениях, заявил глава Пентагона Чак Хейгел.
Глава Global Post заявил, что за Фоули боевики требовали 100 млн евро
23:01 21.08.2014
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Ранее сообщалось со ссылкой на слова родственников американского журналиста Джеймса Фоули, что боевики требовали выкуп в размере 100 миллионов долларов.
Кэмерон: убийца американского журналиста Фоули, скорей всего, британец
02:07 21.08.2014
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Кэмерон прервал свой отпуск в графстве Корнуолл и вернулся в Лондон после получения информации о видео казни, предположительно, захваченного в 2012 году в Сирии американского журналиста Джеймса Фоули.
Генсек ООН потребовал наказать виновных в убийстве журналиста Фоули
00:41 21.08.2014
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Пан Ги Мун считает, что убийство журналиста Джеймса Фоули "демонстрирует, как кампания террора группировки "Исламское государство" (ИГ) продолжает угнетать народы Ирака и Сирии".
Совет нацбезопасности США подтвердил подлинность видео с казнью Фоули
23:50 20.08.2014
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Видеозапись казни американского журналиста Джеймса Фоули, предположительно захваченного в плен в 2012 году в Сирии, была выложена боевиками ИГ в интернете.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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