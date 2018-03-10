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    Джеймс Фоули

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Спецслужбы раскрыли сеть сообщников британца, казнившего Джеймса Фоули
    04:09 30.11.2014
    123Военная кампания против "Исламского государства"
    Участники "сети" снабжали боевика британского происхождения "деньгами, контактами и способствовали его поездке в Сирию".
    Флаг Великобритании
    Британия проверяет данные о ранении боевика, казнившего Джеймса Фоули
    07:45 16.11.2014
    64
    Согласно информации, он был ранен в ходе авиаударов коалиции по позициям группировки "Исламское государство" в Ираке.
    Здание ООН. Архивное фото
    СБ ООН осудил убийство американского журналиста Фоули боевиками ИГ
    01:39 23.08.2014
    71
    В заявлении СБ ООН говорится, что "чудовищное и трусливое убийство Джеймса Фоули" является напоминанием о растущей опасности, с которой журналисты сталкиваются в Сирии.
    Ситуация в Сирии. Флаг организации ИГ
    СМИ: боевики ИГ написали родителям Фоули за неделю до его казни
    04:36 22.08.2014
    91
    Global Post, сотрудником которого являлся Фоули, отмечает, что решило опубликовать полный текст письма с согласия родителей и в интересах прозрачности и полноты истории гибели журналиста.
    Глава Пентагона Чак Хейгел
    Глава Пентагона: американские военные пытались спасти журналиста Фоули
    02:02 22.08.2014
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    Вашингтон продолжит делать все возможное для защиты своих граждан и привлечения к ответственности виновных в преступлениях, заявил глава Пентагона Чак Хейгел.
    Евро
    Глава Global Post заявил, что за Фоули боевики требовали 100 млн евро
    23:01 21.08.2014
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    Ранее сообщалось со ссылкой на слова родственников американского журналиста Джеймса Фоули, что боевики требовали выкуп в размере 100 миллионов долларов.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Кэмерон: убийца американского журналиста Фоули, скорей всего, британец
    02:07 21.08.2014
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    Кэмерон прервал свой отпуск в графстве Корнуолл и вернулся в Лондон после получения информации о видео казни, предположительно, захваченного в 2012 году в Сирии американского журналиста Джеймса Фоули.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН потребовал наказать виновных в убийстве журналиста Фоули
    00:41 21.08.2014
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    Пан Ги Мун считает, что убийство журналиста Джеймса Фоули "демонстрирует, как кампания террора группировки "Исламское государство" (ИГ) продолжает угнетать народы Ирака и Сирии".
    Флаг США
    Совет нацбезопасности США подтвердил подлинность видео с казнью Фоули
    23:50 20.08.2014
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    Видеозапись казни американского журналиста Джеймса Фоули, предположительно захваченного в плен в 2012 году в Сирии, была выложена боевиками ИГ в интернете.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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