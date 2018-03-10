Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский в эфире радиостанции Голос Столицы опроверг заявление коллеги по парламенту Юрия Луценко о том, что депутаты должны за две недели сформировать новую коалицию и переформатировать правительство.
Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский отметил, что формирование коалиции – это внутреннее дело Украины, однако от скорости этого процесса зависит продолжение дальнейшего сотрудничества с Европой.
Спикер ВР Владимир Гройсман заявил, что в Украине усиливается политический кризис. Последние события в ВР и Кабмине прокомментировали народный депутат Дмитрий Андриевский и директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.