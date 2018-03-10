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    Дмитрий Андриевский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг Украины над зданием Верховной Рады.
    В коалиции ВР достаточно депутатов, чтобы проводить успешные голосования - Андриевский
    17:25 03.03.2016
    70Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский сообщил, что переговоры о переформатировании коалиции ведутся с политическими силами, которые изначально входили в большинство.
    Кабинет министров Украины
    Коалиция обязательно возьмется за переформатирование Кабмина - Андриевский
    14:00 03.03.2016
    261Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский в эфире радиостанции Голос Столицы опроверг заявление коллеги по парламенту Юрия Луценко о том, что депутаты должны за две недели сформировать новую коалицию и переформатировать правительство.
    Верховная Рада Украины
    Европейские партнеры не ставят сроков формирования коалиции - нардеп
    10:46 03.03.2016
    95Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский отметил, что формирование коалиции – это внутреннее дело Украины, однако от скорости этого процесса зависит продолжение дальнейшего сотрудничества с Европой.
    Арсений Яценюк на заседании правительства 2 декабря 2015 г
    Насколько велик шанс Яценюка остаться при власти еще на год? Опрос экспертов
    17:54 07.02.2016
    1725Перезагрузка правительства по-украински
    Спикер ВР Владимир Гройсман заявил, что в Украине усиливается политический кризис. Последние события в ВР и Кабмине прокомментировали народный депутат Дмитрий Андриевский и директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
    Заседание Верховной Рады Украины
    Рада нарушила регламент, законы и европейские принципы - Павленко
    09:53 05.12.2014
    676Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Народные депутаты проголосовали руководителей большинства парламентских комитетов.
    Дмитрий Андриевский
    Иностранцы в Кабмине это способ борьбы с коррупцией – нардеп
    11:00 30.11.2014
    827Кабмин реформаторов. Первые решения
    Президент Петр Порошенко предлагает назначать министрами граждан других государств. Сегодня законодательство не позволяет иностранцам работать в правительстве.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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