Такого не было в истории мировых спецслужб: раскрытие агентов с указанием их личных данных, требование рассекретить всю агентуру и набирать их на открытом конкурсе. При том что для оперативной работы каждый агент — на вес золота.
Национальное антикоррупционное бюро заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
По информации СМИ, чиновница ездит на автомобиле Porsche Cayenne. В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы.
Брифинг заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой состоялся утром в четверг по поводу, как заявляют в ведомстве, попытки агента Национального антикоррупционного бюро дать взятку.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.