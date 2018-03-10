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    Дина Пимахова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Дина Пимахова. Архивное фото
    Чем вызваны обыски у Пимаховой. Мнение эксперта
    18:13 25.01.2018
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    Дело Пимаховой ударит не только по репутации НАБУ, но и по имиджу всего антикоррупционного движения в Украине, считает эксперт.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    New тайные агенты спецслужб: Месть и Закон
    14:44 09.12.2017
    1075Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Такого не было в истории мировых спецслужб: раскрытие агентов с указанием их личных данных, требование рассекретить всю агентуру и набирать их на открытом конкурсе. При том что для оперативной работы каждый агент — на вес золота.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Агент НАБУ "Катерина" владеет дорогими авто и домами под Киевом - СМИ
    02:56 01.12.2017
    549Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Источник, который имеет непосредственное отношение к делу, сообщил, что в ходе обысков у агента НАБУ "Катериа" нашли три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati.
    В НАБУ обнародовали видео сорванной спецоперации в ГМСУ. Видео
    НАБУ разместило в сети кадры сорванной спецоперации в миграционной службе 
    17:52 30.11.2017
    2385Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Национальное антикоррупционное бюро заявляет о наличии доказательств коррупции первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
    Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова
    Скандал с НАБУ. Неподкупная чиновница ГМС ездит на Porsche Cayenne - СМИ
    17:02 30.11.2017
    1692Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации СМИ, чиновница ездит на автомобиле Porsche Cayenne. В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы.
    Взятка НАБУ. Брифинг главы Миграционной службы. Видео
    "Взятка" НАБУ. Брифинг замглавы Миграционной службы 
    11:16 30.11.2017
    1596Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Брифинг заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой состоялся утром в четверг по поводу, как заявляют в ведомстве, попытки агента Национального антикоррупционного бюро дать взятку.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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