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    чиновники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Заграничные вояжи украинских властей. Инфографика
    Кризис нипочем. Заграничные вояжи украинских властей 
    10:08 02.02.2018
    704Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    В ДНР уточнили, кому запрещено выезжать в Украину
    15:02 19.01.2018
    2932Донбасс: новое перемирие
    По словам главы ДНР Александра Захарченко, указ о невыезде на украинскую территорию госслужащих не помешает пенсионерам из ДНР получать в Украине полагающиеся им законные выплаты.
    В Одессе неизвестные бросили коктейль Молотова в авто чиновника
    Вендетта по-одесски: неизвестные подожгли Lexus главы управления земресурсов
    12:07 13.12.2017
    855Вендетта по-украински: самосуд и массовые бунты
    По информации полиции, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus. Автомобиль был припаркован на улице Артиллерийской, 1.
    Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова
    Скандал с НАБУ. Неподкупная чиновница ГМС ездит на Porsche Cayenne - СМИ
    17:02 30.11.2017
    1692Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации СМИ, чиновница ездит на автомобиле Porsche Cayenne. В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы.
    Чиновники. Архивное фото
    Странные и смешные. Хроники "талант-шоу" на конкурсах на госслужбе
    18:01 12.11.2017
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    Рада отменила конкурсный отбор глав местных администраций и центральных органов исполнительной власти. О самых громких скандалах конкурсных отборов на руководящие должности госслужащих и не только - в обзоре РИА Новости Украина.
    В Черкасском горсовете возникли проблемы при чтении латинских цифр. Видео
    Нарочно не придумаешь. Чиновник изумил своей необразованностью 
    05:38 08.11.2017
    1707
    На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Во время речи главы департамента финансовой политики города Наталии Джуган заммэра привлекла надпись на слайде.
    Заместитель мэра Очакова Николаевской области Гордей Белов
    Заммэра Очакова уволили за выступление на российском ТВ
    03:21 29.10.2017
    1396
    Впервые за увольнение заместителя мэра Очакова Николаевской области Гордея Белова депутаты Очаковского горсовета проголосовали на сессии 9 сентября. Однако мэр Очакова Сергей Бычков данное решение не подписал.
    Кабинет министров Украины
    "Рюкзачки" во власти гонят Украину в ад
    14:15 03.09.2017
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    Молодые дарования, служащие, в государственных органах Украины, которых взяли на должности не по возрасту, без опыта, появились там не случайно. "Рюкзачки", так ласково называют их матерые чинуши, выбраны в козлы отпущения.
    Весенний призыв-2017. Архивное фото
    В Харьковской области глава райцентра ушел в армию
    11:49 17.08.2017
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    По информации регионального медиацентра Минобороны, глава поселкового совета Близнюков Геннадий Король уже второй раз ушел служить в Вооруженные силы Украины.
    Роман Насиров. Архивное фото
    В ГФС объяснили появление Насирова на работе
    10:45 10.08.2017
    852Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    По словам пресс-секретаря ГФС Натальи Непряхиной, Роман Насиров "не вышел на работу, не читает документов, не дает распоряжений, не влияет на работу учреждения".
    Сапегин: борьбу с незаконными АЗС чиновники переводят в поле переписки. Видео
    Сапегин: попытки решить проблему нелегальных АЗС в Киеве успеха не имеют 
    23:10 27.03.2017
    138
    По словам директора НТЦ "Психея", эксперта энергетических рынков Сергея Сапегина, даже получая какие-то жалобы, какие-то претензии со стороны общественности, со стороны операторов рынка, чиновники обкладываются бумагами и выводят процесс в поле переписки.
    Денис Бродский
    Бродский: у нас 300 тысяч чиновников не понимают, зачем ходят на работу
    15:43 29.01.2017
    640
    Эксперт по вопросам публичной администрации Денис Бродский в эфире "ГС" заявил, что результат работы чиновников измерить невозможно, а их зарплату нужно привязать к качеству жизни граждан.
    Порошенко резко отчитал чиновника в Одесской ОГА. Видео
    Порошенко резко отчитал чиновника в Одесской ОГА 
    16:06 12.01.2017
    697Кадровые назначения Порошенко
    Президент Петр Порошенко во время представления нового главы областной государственной администрации Максима Степанова в Одессе резко оборвал одного из чиновников.
    Чиновники. Архивное фото
    Губернатора и 47 глав райадминистраций назначат, не советуясь с Порошенко
    22:59 09.08.2016
    200Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам эксперта Института политического образования Александра Солонтая, избрание главы Николаевской ОГА по конкурсу - первый подобный случай, и в дальнейшем глав областных и районных администраций также будут выбирать по конкурсу.
    Чиновники. Архивное фото
    Дорогие вы наши. Прокормят ли украинцы чиновников-миллионеров?
    18:24 06.06.2016
    1758Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    В коридорах власти - устойчивые сквозняки обещаний повысить зарплаты. Министры и депутаты, как самые нуждающиеся, получают фантастические (по меркам большинства украинцев) оклады. На очереди - судьи. Сколько на это нужно денег и откуда их взять?
    Чиновники. Архивное фото
    Новый закон о госслужбе: чиновниками станут непрофессионалы
    17:24 25.04.2016
    2223
    Должности в госструктурах должны занимать только те люди, которые имеют профильное образование, однако по новому закону подходит любое высшее, сообщил эксперт Эдуард Афонин.
    Чиновники. Архивное фото
    Количество чиновников не успеют уменьшить на 20% до конца года - эксперт
    18:01 11.10.2015
    107
    Эксперт уверен, что реформа госслужбы все-таки произойдет при таком давлении гражданского общества. "А потом мы примемся за перефункционализацию Кабмина", - отметил он.
    Работа пенсионного фонда
    Налоговую и ПФУ нужно сокращать на десятки тысяч людей - эксперт
    16:44 11.10.2015
    238
    По словам эксперта, большая часть реформ, которые проведены в Украине, направлены не та то, чтобы сокращать присутствие государства в экономике, а на увеличение его присутствия.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк сконцентрирован на сохранении старой системы власти — Длигач
    15:24 11.10.2015
    953
    В Украине выросло количество чиновников, несмотря на заявления о необходимости сокращений. По мнению экспертов, псевдореформы правительства направлены на увеличение присутствия государства в экономике, из-за чего растет число проверяющих органов.
    Гривны
    Эксперт рассказал, где возьмут деньги на повышение зарплат чиновникам
    22:25 13.09.2015
    497Экономический кризис
    Как рассказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко, фраза "в пределах собственных средств" говорит о том, что Кабмин не хочет увеличивать дефицит бюджета.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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