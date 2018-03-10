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Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.