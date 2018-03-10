Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
По информации СМИ, чиновница ездит на автомобиле Porsche Cayenne. В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы.
Рада отменила конкурсный отбор глав местных администраций и центральных органов исполнительной власти. О самых громких скандалах конкурсных отборов на руководящие должности госслужащих и не только - в обзоре РИА Новости Украина.
На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Во время речи главы департамента финансовой политики города Наталии Джуган заммэра привлекла надпись на слайде.
Впервые за увольнение заместителя мэра Очакова Николаевской области Гордея Белова депутаты Очаковского горсовета проголосовали на сессии 9 сентября. Однако мэр Очакова Сергей Бычков данное решение не подписал.
Молодые дарования, служащие, в государственных органах Украины, которых взяли на должности не по возрасту, без опыта, появились там не случайно. "Рюкзачки", так ласково называют их матерые чинуши, выбраны в козлы отпущения.
По словам директора НТЦ "Психея", эксперта энергетических рынков Сергея Сапегина, даже получая какие-то жалобы, какие-то претензии со стороны общественности, со стороны операторов рынка, чиновники обкладываются бумагами и выводят процесс в поле переписки.
По словам эксперта Института политического образования Александра Солонтая, избрание главы Николаевской ОГА по конкурсу - первый подобный случай, и в дальнейшем глав областных и районных администраций также будут выбирать по конкурсу.
В коридорах власти - устойчивые сквозняки обещаний повысить зарплаты. Министры и депутаты, как самые нуждающиеся, получают фантастические (по меркам большинства украинцев) оклады. На очереди - судьи. Сколько на это нужно денег и откуда их взять?
В Украине выросло количество чиновников, несмотря на заявления о необходимости сокращений. По мнению экспертов, псевдореформы правительства направлены на увеличение присутствия государства в экономике, из-за чего растет число проверяющих органов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.
На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Во время речи главы департамента финансовой политики города Наталии Джуган заммэра привлекла надпись на слайде.
По словам директора НТЦ "Психея", эксперта энергетических рынков Сергея Сапегина, даже получая какие-то жалобы, какие-то претензии со стороны общественности, со стороны операторов рынка, чиновники обкладываются бумагами и выводят процесс в поле переписки.
Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Отдых на Мальдивах, Сейшелах, поездки в Швейцарию, Париж, Италию. Заграничные вояжи украинских властей - в инфографике РИА Новости Украина.