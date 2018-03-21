Кабмин уволил чиновницу, с которой начался скандал между НАБУ и Генпрокуратурой

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Напомним, Пимахова оказалась в центре расследования, которое проводило Национальное антикоррупционное бюро. НАБУ утверждало, что она вымогала взятку в размере 30 тысяч долларов за предоставление гражданства Украины иностранцу. Тогда в ходе спецоперации был задержан детектив Антикоррпуционного бюро по подозрению в провокации на взятку.

"Да, Пимахову уволили по собственному желанию", — сообщил Liga.net вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя решение правительства.

Скандал вокруг Пимаховой и агента НАБУ перерос в открытое противостояние агентства и Генеральной прокуратуры Украины, руководитель которой Юрий Луценко обвинил детективов НАБУ в незаконном сотрудничестве с ФБР и неправомерных действиях при операциях под прикрытием.