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    Политика

    Кабмин уволил чиновницу, с которой начался скандал между НАБУ и Генпрокуратурой

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    Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил СМИ об увольнении по собственному желанию первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.
    Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова
    Скриншот

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

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    Напомним, Пимахова оказалась в центре расследования, которое проводило Национальное антикоррупционное бюро. НАБУ утверждало, что она вымогала взятку в размере 30 тысяч долларов за предоставление гражданства Украины иностранцу. Тогда в ходе спецоперации был задержан детектив Антикоррпуционного бюро по подозрению в провокации на взятку.

    "Да, Пимахову уволили по собственному желанию", — сообщил Liga.net вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя решение правительства.

    Скандал вокруг Пимаховой и агента НАБУ перерос в открытое противостояние агентства и Генеральной прокуратуры Украины, руководитель которой Юрий Луценко обвинил детективов НАБУ в незаконном сотрудничестве с ФБР и неправомерных действиях при операциях под прикрытием.

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