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    Давид Де Хеа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Давид де Хеа
    Давид де Хеа третий раз подряд признан лучшим игроком сезона в "МЮ"
    10:37 03.05.2016
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    Испанский голкипер Давид де Хеа в нынешнем сезоне провел 14 "сухих" игр в 31 матче чемпионата Англии. Футболист отметил, что если МЮ выиграет Кубок Англии, то это будет хороший сезон.
    Давид де Хеа. Архивное фото
    "Реал" намерен продолжить борьбу за голкипера "МЮ" де Хеа – СМИ
    02:39 28.12.2015
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    Де Хеа летом был готов стать игроком "Реала", но в последние минуты трансферного окна переход сорвался из-за проблем с документами. В сентябре 25-летний голкипер подписал с "МЮ" новый контракт до 2020 года.
    Евро-2016. Украина - Испания
    Голкипер сборной Испании назвал сборную Украины "жесткой" командой
    02:31 13.10.2015
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    В понедельник вечером в Киеве на НСК "Олимпийский" Национальная сборная Украины в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы по футболу-2016 провела матч со сборной Испанией.
    Давид де Хеа
    "МЮ" начал переговоры о новом контракте с голкипером де Хеа
    01:59 11.09.2015
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    Соглашение де Хеа с "красными дьяволами" истекает летом 2016 года. Ранее сообщалось, что клуб потерял надежду договориться о новом соглашении с 24-летним вратарем.
    Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа
    Трансфер голкипера Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" сорвался
    02:17 01.09.2015
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    По данным издания Marca, "Манчестер" за переход Де Хеа должен был получить от "Реала" 10 миллионов евро и голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, но клубы не успели оформить все бумаги до закрытия трансферного окна в Испании.
    Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа
    Вратарь "МЮ" Де Хеа получил травму в сборной Испании
    04:15 15.11.2014
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    Де Хеа получил травму мизинца правой руки во время тренировки команды в пятницу и не сможет принять участия в субботней игре.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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