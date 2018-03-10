Де Хеа летом был готов стать игроком "Реала", но в последние минуты трансферного окна переход сорвался из-за проблем с документами. В сентябре 25-летний голкипер подписал с "МЮ" новый контракт до 2020 года.
По данным издания Marca, "Манчестер" за переход Де Хеа должен был получить от "Реала" 10 миллионов евро и голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, но клубы не успели оформить все бумаги до закрытия трансферного окна в Испании.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.