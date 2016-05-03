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    Давид де Хеа третий раз подряд признан лучшим игроком сезона в "МЮ"

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    Испанский голкипер Давид де Хеа в нынешнем сезоне провел 14 "сухих" игр в 31 матче чемпионата Англии. Футболист отметил, что если МЮ выиграет Кубок Англии, то это будет хороший сезон.
    Давид де Хеа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Испанский голкипер Давид де Хеа третий раз подряд признан лучшим игроком сезона в "Манчестер Юнайтед", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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    Де Хеа в нынешнем сезоне провел 14 "сухих" игр в 31 матче чемпионата Англии. Единственным игроком кроме де Хеа, трижды получавшим награду лучшему игроку сезона в "МЮ", является португальский форвард Криштиану Роналду.

    "Это удивительно – выиграть данную награду третий раз подряд. Я думаю, каждому в раздевалке важно победить на "Уэмбли" (в финале Кубка Англии). Если мы выиграем Кубок Англии, то это будет хороший сезон", — сказал де Хеа.

    Финал Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" состоится 21 мая.

    Напомним, футболисты английского "Манчестер Сити" и мадридского "Реала" разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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