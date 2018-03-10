Ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что на пути перевооружения армии стоят нехватка бюджетных средств, проблемы с закупками у зарубежных партнеров и отсутствие программы развития ВСУ.
На содержание большой армии – той численности личного состава, который есть сейчас, – у Украины может просто не хватить ресурсов, предупреждает ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник.
СНБО одобрил изменения в закон о военном положении. Они были необходимы, так как документ был принят давно и не соответствует сегодняшним реалиям, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после окончания заседания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.