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    Алексей Мельник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Мельник: авиаударом по Сирии Трамп показал, что не нуждается в советах России
    02:16 09.04.2017
    419Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Военный эксперт Алексей Мельник в эфире ГС заявил, что сейчас сомнительно, чтобы кто-то осмелится инициировать отмену или смягчение санкций против России.
    Совместные учения морпехов и пограничников в Мариуполе
    Перевооружение ВСУ: в чем угрозы? Комментарий эксперта
    11:21 20.07.2016
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    Ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что на пути перевооружения армии стоят нехватка бюджетных средств, проблемы с закупками у зарубежных партнеров и отсутствие программы развития ВСУ.
    Украинские военнослужащие
    На контрактную армию у Украины нет денег – эксперт
    10:12 04.03.2016
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    На содержание большой армии – той численности личного состава, который есть сейчас, – у Украины может просто не хватить ресурсов, предупреждает ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы не смогут контролировать границу с РФ – эксперт
    16:06 19.02.2015
    14832Украина: между миром и войной
    СНБО одобрил изменения в закон о военном положении. Они были необходимы, так как документ был принят давно и не соответствует сегодняшним реалиям, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после окончания заседания.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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