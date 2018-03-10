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    Александр Доний

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Митинги в Киеве
    Киев митингующий: "Шатун" окопался на Банковой
    15:22 15.11.2016
    3981Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Митинги в центре Киева во вторник парализовали украинскую столицу. Тысячи обманутых вкладчиков банков пришли к Верховной Раде и к НБУ с требованием вернуть деньги и отправить в отставку Валерию Гонтареву.
    Владимир Гройсман
    Доний: главная задача нового правительства – сделать Порошенко богаче
    09:48 20.04.2016
    702Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Главной функцией нового правительства Владимира Гройсмана станет обслуживание личных интересов президента Петра Порошенко, убежден политолог Олесь Доний.
    Александр Доний. Архивное фото
    Порошенко строит авторитарное государство - экс-нардеп
    04:56 12.04.2016
    1510Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению экс-нардепа Александра Дония, если спикер парламента Гройсман и выдвигал какие-либо требования, то только те, которые ранее были согласованы с главой государства Порошенко.
    Национальный банк Украины
    Экс-советник Януковича Акимова до сих пор является членом совета НБУ
    05:53 19.04.2015
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    По мнению бывшего народного депутата Олеся Дония, нынешний президент Украины Петр Порошенко покровительствует соратникам беглого экс-президента Януковича.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Если убрать телепродукт РФ, украинские каналы можно закрывать – Генштаб
    16:36 30.01.2015
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    Информационной безопасности Украины угрожают лень журналистов и "пещерный провинциализм" – к такому выводу пришли эксперты.
    Арсений Яценюк
    Яценюк назвал Дония и Стецькива предателями
    16:37 25.09.2012
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    Глава совета Объединенной оппозиции "Батькивщина" заявил, что депутаты Тарас Стецькив и Олесь Доний не попали в избирательный список "Батькивщины" из-за нежелания работать в округах.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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