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    Александров Александр (научный сотрудник)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Во вторник днем суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу задержанных в мае в Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Прокуроры зачитали им обвинения, они не признали себя виновными.
    Надежда Савченко на очередном заседании Донецкого городского суда Ростовской области.
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    Украинка Надежда Савченко во время допроса в Донецком городском суде Ростовской области отвергла обвинения в причастности к убийству двух российских журналистов в Донбассе прошлым летом.
    Александр Васильевич Александров
    Исполняется 130 лет со дня рождения Александра Александрова
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    Александров написал песни, постоянно звучащие и по сей день: "Священная война", "Поэма об Украине". В 1943 году на основе музыки "Гимна партии большевиков" он создал Гимн Советского Союза, впоследствии России.
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    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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