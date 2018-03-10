Во вторник днем суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу задержанных в мае в Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Прокуроры зачитали им обвинения, они не признали себя виновными.
Александров написал песни, постоянно звучащие и по сей день: "Священная война", "Поэма об Украине". В 1943 году на основе музыки "Гимна партии большевиков" он создал Гимн Советского Союза, впоследствии России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.