Каждый десятый россиянин в числе тех, кто говорит о необходимости ответных шагов, считает, что они должны заключаться в переговорах с Киевом. Реже звучат предложения вывести филиалы банков из Украины, закрыть границу и прекратить поставки газа.
Спустя два года после событий на Майдане в Киеве россияне по-прежнему негативно их характеризуют. Основными причинами Евромайдана россияне, как и ранее, считают неверный политический курс украинских властей (20%) и провокацию США (19%).
Большинство россиян (78%) убеждены, что объявленная киевскими властями спецоперация - попытка подавить законные протесты населения и заставить их отказаться от борьбы за свои права, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".