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    ВЦИОМ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Половина россиян "за" ответ Киеву на санкции против банков РФ - опрос
    08:12 05.04.2017
    759Уход российских банков из Украины
    Каждый десятый россиянин в числе тех, кто говорит о необходимости ответных шагов, считает, что они должны заключаться в переговорах с Киевом. Реже звучат предложения вывести филиалы банков из Украины, закрыть границу и прекратить поставки газа.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    Более половины россиян считают важными для РФ выборы президента США - опрос
    00:12 01.08.2016
    258Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Под данным ВЦИОМ, 30% респондентов считают, что результат ноябрьских президентских выборов в США очень важен для России, еще 29% высказали мнение, что он "довольно важен".
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Отношение россиян к Украине за год ухудшилось - опрос
    14:20 26.02.2016
    1747Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Спустя два года после событий на Майдане в Киеве россияне по-прежнему негативно их характеризуют. Основными причинами Евромайдана россияне, как и ранее, считают неверный политический курс украинских властей (20%) и провокацию США (19%).
    Апельсин
    Большинство россиян не ощущают дефицита после введения продэмбарго – опрос
    09:09 16.12.2015
    403
    ВЦИОМ провел исследование уровня поддержки россиянами запрета на ввоз продовольствия из тех стран, которые применили санкции против России.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Опрос: украинцы и россияне все больше отдаляются друг от друга
    18:30 13.12.2015
    4280
    Интерес к России в Украине присутствует, и статистика по количеству мигрантов это только подтверждает, заявил президент Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев.
    Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крымский федеральный округ
    Рейтинг Путина обновил максимум и достиг уровня в 89,9% - ВЦИОМ
    10:16 22.10.2015
    879
    Как отмечает ВЦИОМ, "столь высокий уровень одобрения работы президента России зафиксирован, в первую очередь, в связи с событиями в Сирии, авиаударами российской авиации по позициям террористов".
    Глава ВЦИОМ Валерий Федоров
    Симпатии россиян к ДНР и ЛНР заметно укрепились - опрос ВЦИОМ
    02:29 04.02.2015
    548
    70% россиян считает, что, поддерживая сейчас Донецкую и Луганскую народные республики, руководство России действует в интересах большинства граждан.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Россияне опасаются, что РФ могут втянуть в войну в Украине
    12:35 28.01.2015
    429
    Почти 60% россиян считает наиболее реальной угрозой для РФ экономическую нестабильность и то, что Россия может быть втянута в военный конфликт в Украине.
    Акция оппозиции Марш мира
    Опрос: все больше россиян считают, что холодная война может возобновиться
    10:43 01.12.2014
    131
    Россияне, которые видят предпосылки к ухудшению ситуации или считают, что война уже началась, объясняют это, прежде всего, агрессивным настроем США и стран ЕС.
    Люди
    Опрос: россияне убеждены, что Киев нарушает права жителей Юго-Востока
    10:56 20.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    Большинство россиян (78%) убеждены, что объявленная киевскими властями спецоперация - попытка подавить законные протесты населения и заставить их отказаться от борьбы за свои права, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
    Активисты
    Опрос: россияне стали больше интересоваться ситуацией в Украине
    10:41 06.03.2014
    11
    ВЦИОМ отмечает рост интереса к ситуации в Украине в последние дни, при этом большинство опрашиваемых полагают, что дальше будет только хуже, сообщил гендиректор центра Валерий Федоров.
    Флаг Украины
    Половина россиян считает живущих в РФ украинцев русскими
    14:27 10.09.2013
    13
    Около половины россиян готовы назвать русскими украинцев и белорусов, проживающих на территории России; а больше половины считают Крым частью РФ. Чеченцев, дагестанцев русскими готовы считать 7%.
    Эдвард Сноуден
    Более 30% россиян одобряют предоставление Сноудену временного убежища
    14:11 04.09.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Сторонники решения предоставить Сноудену временное убежище считают, что экс-сотруднику ЦРУ нужно было помочь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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