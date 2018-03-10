Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня принял решение оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, наложенную на нее за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщается. совет IAAF не восстановил членство ВФЛА, не разрешив тем самым российским спортсменам выступать на международных стартах, в том числе и на ОИ-2016, которые пройдут в Бразилии в августе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.