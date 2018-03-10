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    Федерация легкой атлетики России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Офис Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Архивное фото
    Названы имена российских легкоатлетов, заявки которых отклонила IAAF
    14:15 24.02.2017
    79Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    IAAF допустила до международных соревнований Анжелику Сидорову (прыжки с шестом), Кристину Сивкову (бег) и Алексея Сокирского (метание молота), но при этом заявки еще шести россиян были отклонены.
    Легкая атлетика. Архивнео фото
    До 67 российских легкоатлетов подадут индивидуальные заявки на ОИ-2016
    05:57 26.06.2016
    142Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, до 67 легкоатлетов подадут индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде и параллельно подадут в CAS, чтобы подтвердить свою "чистоту".
    Путин о дисквалификации российских легкоатлетов. Видео
    Путин считает несправедливой дисквалификацию ВФЛА 
    16:30 18.06.2016
    259Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня принял решение оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, наложенную на нее за нарушение антидопинговых правил.
    Легкая атлетика. Архивнео фото
    Российских легкоатлетов не допустили к ОИ-2016 из-за допингового скандала
    18:37 17.06.2016
    263Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как сообщается. совет IAAF не восстановил членство ВФЛА, не разрешив тем самым российским спортсменам выступать на международных стартах, в том числе и на ОИ-2016, которые пройдут в Бразилии в августе.
    Украинка Вера Ребрик на Чемпионате мира. Архивное фото
    Крымские атлеты смогут выступать за сборную РФ без выплат Украине - ВФЛА
    02:02 19.07.2015
    250Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    И.о. ВФЛА Вадим Зеличенок заявил, что договоренность с Федерацией легкой атлетики Украины о переходе в сборную России семи крымских спортсменов достигнута.
    Участники марафона. Архивное фото
    Кубок Европы по спортивной ходьбе-2015 перенесен из Украины в Испанию
    13:47 19.12.2014
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    Спортивное мероприятие перенесено по причине нестабильной политической ситуации в Украине.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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