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    Трудовая партия Кореи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Съезд Трудовой партии Кореи
    Съезд в КНДР утвердил курс на развитие ядерной программы и экономики
    06:15 09.05.2016
    316Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно резолюции съезда правящей Трудовой партии Кореи, КНЛР будет последовательно проводить стратегическую линию, одновременно продвигая экономическое строительство и развитие ядерных сил.
    КНДР - Северная Корея
    КНДР приняла решение о дальнейшем развитии ядерного оружия
    01:54 09.05.2016
    51Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    На нынешнем съезде Трудовой партии Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР не намерена первой применять ядерное оружие, если против нее не будет предпринята ядерная агрессия врагов.
    КНДР - Северная Корея. Архивное фото
    В КНДР запретили свадьбы и похороны до конца съезда партии
    06:46 02.05.2016
    684Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Въезд и выезд из Пхеньяна запрещен, так как власти хотят обеспечить полную безопасность на время съезда Трудовой партии Кореи впервые с 1980 года.
    КНДР. Архивное фото
    КНДР представила публике двух граждан Южной Кореи, обвиненных в шпионаже
    05:20 27.03.2015
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    Представитель Министерства общественной безопасности КНДР на пресс-конференции назвал арестованных Ким Гук Ки и Цой Чхун Гиля "террористами, пытавшимися нанести вред высшему руководству" страны.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН получил личное послание лидера КНДР
    06:52 28.09.2014
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    Генеральный секретарь поблагодарил министра иностранных дел за передачу письма от Ким Чен Ына, первого секретаря Трудовой партии Кореи. Содержание письма не раскрывается.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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