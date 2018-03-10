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По информации СМИ, российский актер Дмитрий Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье, рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.