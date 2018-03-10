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    Ленком

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым
    Прощание с Леонидом Броневым в Москве 
    18:02 11.12.2017
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    Попрощаться со знаменитым актером пришли его коллеги по сцене: режиссер Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев, актриса Инна Чурикова и другие.
    Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова - эпизод фильма Небеса обетованные
    В понедельник в Москве простятся с актером Леонидом Броневым
    01:26 11.12.2017
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    Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
    Актер Леонид Броневой
    Скончался народный артист СССР Броневой
    08:56 09.12.2017
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    Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что в субботу в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой.
    Актер Дмитрий Марьянов на ежегодной благотворительной акции Стань Первым! в Московской области.
    СМИ сообщили подробности гибели российского актера Марьянова
    06:09 16.10.2017
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    По информации СМИ, российский актер Дмитрий Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье, рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.
    Олег Басилашвили
    Олег Басилашвили. Справка
    13:44 26.09.2014
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    Творчество артиста отмечено многими наградами. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2009) и IV степеней (2004), орденом Дружбы (1994), орденом "Трудового Красного Знамени" (1979).
    Олег Басилашвили, архивное фото
    Российский актер театра и кино Олег Басилашвили отмечает 80-летие
    04:41 26.09.2014
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    Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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