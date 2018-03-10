Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
По информации СМИ, российский актер Дмитрий Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье, рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.