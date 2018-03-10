наверх
10.03.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Северсталь (металлургическая компания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
    Самый богатый бизнесмен России продал украинский завод
    15:38 27.10.2017
    1288
    По информации пресс-службы "Северстали", продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.
    ХК Северсталь
    Форвард "Северстали" Гимбатов пропустит матч КХЛ с "Донбассом"
    11:44 09.10.2012
    7
    Гимбатов автоматически дисквалифицирован на эту встречу после получения им второго большого штрафа (5 минут) в матче с рижским "Динамо" (1:0) в воскресенье.
    "Северсталь" планирует разместить облигации на $450 млн
    11:58 19.09.2012
    11
    ОАО "Северсталь" планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом 450 миллионов долларов, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги

    Персоны