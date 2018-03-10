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    Полиция Мексики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Полиция Мексики. Архивное фото
    В Мексике директор тюрьмы умер, узнав о побеге заключенных
    07:57 29.12.2017
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    В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.
    Полиция в Мексике. Архивное фото
    Неизвестные убили восемь человек в Мексике
    01:55 21.08.2016
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    По данным прокуратуры, тела семи мужчин и одной женщины были найдены в пятницу. Прокуратура заявила, что подозреваемые все еще остаются на свободе.
    Полиция в Мексике. Архивное фото
    В Мексике 14 человек убиты в ходе войны между группировками
    02:55 10.07.2016
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    По словам генерального секретаря правительства штата Эрминио Гарсы Паласиоса, рано утром вооруженные люди ворвались в два частных дома, стреляя во всех, кто находился внутри.
    Полиция в Мексике. Архивное фото
    Одиннадцать человек погибли в столкновениях бандитов и полиции в Мексике
    01:09 28.11.2015
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    Три столкновения произошли в городе Рио-Браво на границе с США. Погибли двое полицейских и пятеро преступников. Одновременно в южном штате Герреро неизвестные расстреляли сразу четырех членов отряда самообороны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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