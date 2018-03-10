По данным ЦИК на 17.00, на избирательные участки пришли 78,4% зарегистрированных избирателей (около 16,3 миллиона человек). Принять участие в голосовании могли более 20,79 миллиона граждан Узбекистана.
Выборы ранее были признаны состоявшимися: в соответствии с законодательством для этого необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. На парламентских выборах имеют право голоса 20,79 миллиона человек.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".