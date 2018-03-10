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    Олий Мажлис Узбекистана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Президент Узбекистана Ислам Каримов
    Каримов побеждает на выборах в Узбекистане, набрав 90,39% - ЦИК
    14:32 30.03.2015
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    По предварительным данным ЦИК Узбекистана, "за Ислама Каримова отдали свои голоса 17,2 миллиона человек или 90,39% избирателей".
    Ташкент
    Голосование на выборах в парламент завершилось в Узбекистане
    18:40 21.12.2014
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    По данным ЦИК на 17.00, на избирательные участки пришли 78,4% зарегистрированных избирателей (около 16,3 миллиона человек). Принять участие в голосовании могли более 20,79 миллиона граждан Узбекистана.
    Флаг Узбекистана
    Явка на выборах в парламент Узбекистана приблизилась к 80% - ЦИК
    16:08 21.12.2014
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    Выборы ранее были признаны состоявшимися: в соответствии с законодательством для этого необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. На парламентских выборах имеют право голоса 20,79 миллиона человек.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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