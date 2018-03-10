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    Парламентские выборы в Узбекистане

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ташкент
    Голосование на выборах в парламент завершилось в Узбекистане
    18:40 21.12.2014
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    По данным ЦИК на 17.00, на избирательные участки пришли 78,4% зарегистрированных избирателей (около 16,3 миллиона человек). Принять участие в голосовании могли более 20,79 миллиона граждан Узбекистана.
    Флаг Узбекистана
    Явка на выборах в парламент Узбекистана приблизилась к 80% - ЦИК
    16:08 21.12.2014
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    Выборы ранее были признаны состоявшимися: в соответствии с законодательством для этого необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. На парламентских выборах имеют право голоса 20,79 миллиона человек.
    Флаг Узбекистана
    Все готово к проведению парламентских выборов в Узбекистане - миссия СНГ
    14:49 19.12.2014
    132
    Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 21 декабря. Миссия наблюдателей от СНГ включает 76 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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