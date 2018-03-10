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    Новый Свет (завод)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Винодельческий завод Массандра в Крыму
    США ввели санкции против крымских винзаводов
    19:09 22.12.2015
    343Новые санкции в отношении России.
    Во вторник, 22 декабря, также вступило в силу решение о продлении в отношении России экономических санкций Евросоюза. Санкции ЕС будут действовать до 31 июля 2016 года.
    Завод шампанских вин Новый Свет
    США внесли в список санкций крымские винзаводы
    18:44 22.12.2015
    139Новые санкции в отношении России.
    Как сообщили в Минфине США, в санкционный список в отношении РФ попали крымские винзаводы "Магарач", "Массандра" и "Новый свет". Также сообщается, что США не видят в уточнении списка санкций в отношении РФ повода для эскалации в отношениях.
    Бочки с вином. Архивное фото
    Украина намерена сохранить за собой бренд "Массандра"
    16:47 22.01.2015
    204Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины также планирует перерегистрировать в Киеве винодельческие заводы "Магарач" и "Массандра", завод шампанских вин "Новый Свет".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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