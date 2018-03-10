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    Министерство труда и социальной защиты РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Семьям погибших в авиакатастрофе в Ростове окажут соцпомощь - Минтруд РФ
    17:00 19.03.2016
    881Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и коллектив Минтруда выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе.
    Украинские беженцы из Донецкой области получают продукты в качестве гуманитарной помощи в Мариуполе
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    10:43 10.10.2014
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    По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, на 9 октября 2014 года трудоустроено 99840 граждан Украины, из них органами службы занятости трудоустроено 50986 человек.
    Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин
    Минтруд РФ наладит работу в Крыму в кратчайшие сроки, сообщил министр
    13:18 28.03.2014
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    Работа Минитруда по вопросам перехода республики Крым и Севастополя к российскому законодательству, в частности, вопросов пенсионного страхования, соцзащиты, занятости, будет налажена в кратчайшие сроки, заявил Топилин.
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    19:57 09.03.2018
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