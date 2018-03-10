наверх
10.03.201804:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Максим Топилин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Украинские беженцы из Донецкой области получают продукты в качестве гуманитарной помощи в Мариуполе
    Около 100 тыс беженцев из Украины нашли работу в России
    10:43 10.10.2014
    179
    По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, на 9 октября 2014 года трудоустроено 99840 граждан Украины, из них органами службы занятости трудоустроено 50986 человек.
    Девушка на ивалидной коляске
    Крым и Севастополь получат более $4 млн по программе "Доступная среда"
    12:12 03.06.2014
    76Присоединение Крыма к РФ
    Крым и Севастополь получат более 148 миллионов рублей (более 4 миллионов долларов) на организацию доступной среды для инвалидов, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.
    Крым. Бахчисарай
    Средний размер пенсий в Крыму в мае увеличится до $219
    14:14 30.04.2014
    330Присоединение Крыма к РФ
    Средний размер пенсий в Крыму и Севастополе в мае увеличится до 7900 рублей, говорится в заявлении главы Минтруда РФ Максима Топилина, распространенном пресс-службой министерства.
    Максим Топилин
    Два бюро медико-социальной экспертизы появятся в Крыму
    10:01 08.04.2014
    39Присоединение Крыма к РФ
    Два главных бюро медико-социальной экспертизы будут созданы в Крыму, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
    Минтруд РФ: необходимо создать условия для развития рынка труда Крыма
    09:36 19.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Министр труда РФ Максим Топилин считает необходимым создание позитивных условий для обеспечения максимальной занятости жителей Крыма и Севастополя.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги