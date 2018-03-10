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Тег
Максим Топилин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Около 100 тыс беженцев из Украины нашли работу в России
10:43 10.10.2014
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По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, на 9 октября 2014 года трудоустроено 99840 граждан Украины, из них органами службы занятости трудоустроено 50986 человек.
Крым и Севастополь получат более $4 млн по программе "Доступная среда"
12:12 03.06.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Крым и Севастополь получат более 148 миллионов рублей (более 4 миллионов долларов) на организацию доступной среды для инвалидов, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.
Средний размер пенсий в Крыму в мае увеличится до $219
14:14 30.04.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Средний размер пенсий в Крыму и Севастополе в мае увеличится до 7900 рублей, говорится в заявлении главы Минтруда РФ Максима Топилина, распространенном пресс-службой министерства.
Два бюро медико-социальной экспертизы появятся в Крыму
10:01 08.04.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Два главных бюро медико-социальной экспертизы будут созданы в Крыму, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Минтруд РФ: необходимо создать условия для развития рынка труда Крыма
09:36 19.03.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Министр труда РФ Максим Топилин считает необходимым создание позитивных условий для обеспечения максимальной занятости жителей Крыма и Севастополя.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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