Как пояснили в Международной федерации баскетбола, правила одежды в некоторых странах, где существуют требования покрывать голову и/или все тело, были несовместимы с предыдущим правилом FIBA о головных уборах.
В федерации уточнили, что отстранены не 14, а восемь стран, включая РФ. Еще 6 стран получили письма, призывающие их обратить внимание на сообщения и заявления, согласно которым один их клуб или более могли заключить соглашение с Евролигой.
Мужская сборная Финляндии признана лучшей командой 2013 года по версии Международной федерации баскетбола. Она также является одним из 15 претендентов на четыре wild card на участие в чемпионате мира-2014.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".