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    Международная федерация баскетбола

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Баскетбол
    Баскетболистам разрешили играть в головных уборах
    13:58 04.05.2017
    147
    Как пояснили в Международной федерации баскетбола, правила одежды в некоторых странах, где существуют требования покрывать голову и/или все тело, были несовместимы с предыдущим правилом FIBA о головных уборах.
    Баскетбол
    Израиль подал заявку на проведение чемпионата мира-2023 по баскетболу
    01:30 09.09.2016
    29
    Израиль ранее никогда не проводил чемпионаты мира по баскетболу. Сообщается, что FIBA назовет кандидатов на проведение чемпионата мира после заседания в Лозанне, которое пройдет 1-2 ноября.
    Баскетбол
    В FIBA Europe уточнили число отстраненных от Евробаскета-2017 сборных
    10:42 17.04.2016
    236
    В федерации уточнили, что отстранены не 14, а восемь стран, включая РФ. Еще 6 стран получили письма, призывающие их обратить внимание на сообщения и заявления, согласно которым один их клуб или более могли заключить соглашение с Евролигой.
    Баскетбол
    FIBA отстранила 14 команд от участия в Евробаскете-2017, включая РФ
    14:16 16.04.2016
    252
    Кроме сборной России в список стран также входят Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Испания, Турция, Литва, Греция, Италия, Израиль, Македония, Польша.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Клубы Франции и Италии будут выступать только в ЛЧ и внутренних чемпионатах
    19:31 15.01.2016
    230
    Как сообщается в пресс-релизе Международной федерации баскетбола, FIBA предлагала проект нового соревнования, согласно которому участники должны были получать 30 миллионов евро за сезон.
    Баскетбол
    FIBA дисквалифицировала Российскую федерацию баскетбола
    17:01 29.07.2015
    152
    Международная федерация баскетбола из-за конфликта внутри российской федерации приняла решение дисквалифицировать ее. Решение уже вступило в силу.
    Баскетбол
    FIBA дисквалифицировала Японскую баскетбольную ассоциацию
    16:24 26.11.2014
    44
    Японская баскетбольная ассоциация не выполнила просьбу FIBA о реструктуризации самой организации и внутреннего чемпионата страны.
    Баскетбол
    FIBA Europe запретило женской сборной Украины играть матчи отбора дома
    07:40 25.04.2014
    9
    Европейское отделение Международной федерации баскетбола не разрешило женской сборной Украины проводить домашние матчи отбора к чемпионату Европы 2015 года на территории Украины.
    Баскетбол
    FIBA признала сборную Финляндии лучшей командой 2013 года
    17:05 17.01.2014
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    Мужская сборная Финляндии признана лучшей командой 2013 года по версии Международной федерации баскетбола. Она также является одним из 15 претендентов на четыре wild card на участие в чемпионате мира-2014.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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