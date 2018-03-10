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    МИД Словакии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Ополчение в Донбассе. Архивное фото
    Словаков накажут за участие в зарубежных нерегулярных военных формированиях
    05:45 12.06.2015
    141
    глава МИД Словакии Мирослав Лайчак назвал безответственными действия тех граждан , которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне ополченцев.
    Ополченцы в Донецкой области. Архивное фото
    Словакия обеспокоена сообщениями о своих гражданах в ополчении Донбасса
    03:30 09.06.2015
    185
    Представитель словацкого дипломатического ведомства Петер Суско, комментируя соответствующие заявления, заявил, что МИД пока не может подтвердить участие граждан республики в украинском конфликте.
    Мирослав Лайчак
    Украинцы слабо информированы о проводимых реформах - МИД Словакии
    14:06 23.05.2015
    107
    По мнению Мирослава Лайчака, люди в Украине ощущают негативные последствия проводимых реформ, но никто им в достаточной степени не объяснил, почему и зачем это происходит.
    Флаг Словакии
    Словакия против продления санкций в отношении РФ - глава МИД
    17:06 16.03.2015
    155
    Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак сообщил, что его страна выступает против досрочного продления экономических санкций в отношении России.
    Встреча с главами МИД Вышеградской четверки. Архивное фото
    Встреча глав МИД 12 стран Европы с участием Украины началась в Словакии
    23:03 12.03.2015
    152
    Участниками встречи в Высоких Татрах стали Словакия, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия.
    Флаг Словакии
    МИД Словакии осуждает убийство Немцова
    04:38 01.03.2015
    134Годовщина убийства Бориса Немцова
    В заявлении сказано, что это жестокое убийство является трагедией для всего российского общества и ударом для России, которая именно сегодня нуждается в плюрализме политических взглядов.
    Флаг Словакии
    Словакия отправила в Украину гуманитарную помощь на 500 тыс евро
    02:42 04.02.2015
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    Поскольку республика не имеет в Украине отделений внеправительственных организаций, распределением гуманитарной помощи занимаются непосредственно сотрудники посольства и консульства Словакии.
    Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики
    Cловакия не считает легитимными выборы в "ДНР" и "ЛНР" - МИД
    16:14 02.11.2014
    136Реакция в мире на события в Украине
    Словакия не признает независимость самопровозглашенных "республик", поэтому не считает легитимным и проведение выборов в Донбассе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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