наверх
10.03.2018
04:55
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
МИД Словакии
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Словаков накажут за участие в зарубежных нерегулярных военных формированиях
05:45 12.06.2015
141
глава МИД Словакии Мирослав Лайчак назвал безответственными действия тех граждан , которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне ополченцев.
Словакия обеспокоена сообщениями о своих гражданах в ополчении Донбасса
03:30 09.06.2015
185
Представитель словацкого дипломатического ведомства Петер Суско, комментируя соответствующие заявления, заявил, что МИД пока не может подтвердить участие граждан республики в украинском конфликте.
Украинцы слабо информированы о проводимых реформах - МИД Словакии
14:06 23.05.2015
107
По мнению Мирослава Лайчака, люди в Украине ощущают негативные последствия проводимых реформ, но никто им в достаточной степени не объяснил, почему и зачем это происходит.
Словакия против продления санкций в отношении РФ - глава МИД
17:06 16.03.2015
155
Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак сообщил, что его страна выступает против досрочного продления экономических санкций в отношении России.
Встреча глав МИД 12 стран Европы с участием Украины началась в Словакии
23:03 12.03.2015
152
Участниками встречи в Высоких Татрах стали Словакия, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия.
МИД Словакии осуждает убийство Немцова
04:38 01.03.2015
134
Годовщина убийства Бориса Немцова
В заявлении сказано, что это жестокое убийство является трагедией для всего российского общества и ударом для России, которая именно сегодня нуждается в плюрализме политических взглядов.
Словакия отправила в Украину гуманитарную помощь на 500 тыс евро
02:42 04.02.2015
100
Поскольку республика не имеет в Украине отделений внеправительственных организаций, распределением гуманитарной помощи занимаются непосредственно сотрудники посольства и консульства Словакии.
Cловакия не считает легитимными выборы в "ДНР" и "ЛНР" - МИД
16:14 02.11.2014
136
Реакция в мире на события в Украине
Словакия не признает независимость самопровозглашенных "республик", поэтому не считает легитимным и проведение выборов в Донбассе.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Борис Немцов
1
Восточное партнерство
1
Донбасс
2
Евросоюз
2
МИД Украины
1
Марош Шефчович
1
Мирослав Лайчак
4
Петер Стано
1
Россия
2
Словакия
8
Украина
3
реформирование
1
убийство
1
Подборка тегов
МИД Словакии
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги