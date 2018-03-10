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    Керченская паромная переправа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская паромная переправа приостановила работу
    02:39 13.01.2018
    372
    Пресс-служба управления МЧС на полуострове сообщила, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном. Работа паромной переправы приостановлена из-за непогоды.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Поезда через Керченскую паромную переправу хотят отменить в Крыму
    22:18 18.01.2016
    700
    Как сообщили власти полуострова, "продолжается работа по отмене поезда между портом "Кавказ" и Симферополем по причине создания адекватных автобусных маршрутов".
    Керченский пролив
    Керченская переправа возобновила работу - МЧС РФ
    04:41 16.01.2016
    238
    На 04.10 работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщается на сайте ГУМЧС России по Республике Крым. Паромная переправа через Керченский пролив — основная транспортная артерия, связывающая Крым с материковой Россией.
    Керченская паромная переправа
    Керченская переправа третий раз за неделю приостановила работу из-за тумана
    02:27 16.01.2016
    100
    Шестнадцатого января 2016 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям, говорится в сообщении ГУМЧС России по Республике Крым.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская переправа в очередной раз приостановила работу
    01:44 14.01.2016
    173
    В ГУ МЧС по Крыму обратились к автомобилистам воздержаться от поездок в направлении переправы до улучшения погодных условий. В понедельник работа переправы также была прервана из-за плохой погоды.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская паромная переправа приостановила работу
    02:04 31.12.2015
    499
    Как сообщили в ООО "Морская дирекция", работа Керченской паромной переправы, соединяющий Крым с Краснодарским краем (РФ), приостановлена по погодным условиям.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская переправа может остановиться во время новогодних праздников
    05:15 29.12.2015
    1237
    Как сообщили в "Морской дирекции", с 29 декабря по 1 января 2016 года прогнозируется ухудшение погоды, в связи с чем "возможна остановка Керченской паромной переправы".
    Керченская паромная переправа
    Крым: блокада с суши, блокада с моря. Фантазеры (патриоты) самоубийцы
    09:06 02.12.2015
    10778Энергоблокада: Крым без электричества
    Объявленная "морская блокада" Крыма – очередная рекламная акция профессиональных патриотов, которая в случае реализации повлечет тяжелейшие последствия для них самих.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Транспортное сообщение в Крыму работает штатно – власти
    02:46 22.11.2015
    160Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщается, Важные инфраструктурные и социальные объекты Крыма были подключены к аварийным источникам. Кроме того, собственная генерация позволила обеспечить частичное энергоснабжение в ряде районов Крыма, в частности в Симферополе.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Паромы Керченской переправы выйдут в пробные рейсы
    09:55 01.02.2015
    269Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Непогода в Керченском проливе сохранится до 2 февраля, в этот период оператор перевозок в Крым рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на полуостро.
    Керченская паромная переправа
    Керченская переправа возобновила работу, но по ограниченному графику
    05:39 23.01.2015
    388
    Переправа возобновила работу, но из-за реконструкции причалов, начиная с 14 января, введен временный график курсирования паромов через Керченский пролив.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Керченская переправа вновь закрыта из-за сильного ветра
    09:15 10.01.2015
    122Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    С начала зимы работу Керченской переправы постоянно нарушала непогода.
    На Керченской паромной переправе. Архивное фото
    На Керченской переправе "в штатном режиме" продолжает расти очередь
    08:52 21.12.2014
    193Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Еще накануне утром с обеих сторон переправы очередь на паром ожидали в общей сложности 520 грузовых и легковых машин.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Очередь на паром в Крым выросла почти вдвое
    09:57 20.12.2014
    266Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    К вечеру в районе переправы возможно усиление до 14-19 метров в секунду, что может отразиться на движении паромов.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    Шторм закрыл паромную переправу в Керчи
    20:12 06.12.2014
    205
    Из-за непогоды очередь на паром снова начала расти. Так, в порту "Кавказ" Краснодарского края к вечеру очередь выросла в 1,5 раза - до 325 легковых и грузовых автомобилей.
    Бунт дальнобойщиков на переправе в Керчи
    Дальнобойщики устроили бунт на закрытой Керченской паромной переправе
    03:28 24.11.2014
    831
    Из-за шторма переправа не работала несколько суток. В воскресенье паромы обещали пустить, однако за весь день отправили только 40 грузовиков.
    Туман
    Паромная переправа в Крым закрыта из-за тумана
    08:59 19.11.2014
    106Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В диспетчерском центре переправы не уточнили, сколько автомобилей ожидают переправы в связи с осложнившимися погодными условиями. Также густой туман в среду наблюдается и в центральной Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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