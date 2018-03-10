Пресс-служба управления МЧС на полуострове сообщила, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном. Работа паромной переправы приостановлена из-за непогоды.
На 04.10 работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщается на сайте ГУМЧС России по Республике Крым. Паромная переправа через Керченский пролив — основная транспортная артерия, связывающая Крым с материковой Россией.
Как сообщается, Важные инфраструктурные и социальные объекты Крыма были подключены к аварийным источникам. Кроме того, собственная генерация позволила обеспечить частичное энергоснабжение в ряде районов Крыма, в частности в Симферополе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".