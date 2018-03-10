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    КОНТИ (группа)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Группа Конти. Архивное фото
    Украинский производитель сладостей согласовал покупку фабрики в РФ - СМИ
    13:13 30.10.2017
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    По информации одного из российских изданий, "Конти" договорился о покупке "Красной зари" в России. Источники полагают, что теперь украинский производитель сможет перенести в Иваново часть мощностей с других фабрик.
    Борис Колесников
    Компания "Конти" Колесникова и брата Ахметова оказалась среди оффшоров
    10:45 10.05.2016
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    Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на президента Украины Петра Порошенко, главу АП Бориса Ложкина, экс-премьера Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который значится как гражданин России.
    Борис Колесников
    В Горловке возобновила работу кондитерская фабрика Колесникова - СМИ
    15:12 20.05.2015
    1231Донбасс. Замороженный конфликт
    Группа "Конти", которая объединяет несколько кондитерских фабрик, была основана в 1997 году. Основной бенефициар группы "Конти" - народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Борис Колесников.
    Ополченцы ЛНР
    Правительство "ЛНР" передумало отделяться от Украины
    13:11 17.01.2015
    177783Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    "ЛНР" планировала открыть корреспондентские отношения с банковской системой Украины уже 14 января. Однако эти ожидания не оправдались.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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