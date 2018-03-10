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    Евразийское экономическое сообщество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Заседание глав государств ЕврАзЭС
    Будет ли ЕврАзЭС успешным без Украины
    13:36 30.05.2014
    527
    29 мая на постсоветском пространстве произошло резонансное событие после создания в декабре 1991 года СНГ – президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
    Российский флаг
    Плюсы евразийской интеграции нужно разъяснять простым людям - эксперты
    22:13 12.12.2013
    32
    Необходимо разъяснять плюсы евразийской интеграции, чтобы они были понятны и простым людям в России, Белоруссии, Казахстане, проекту не обойтись без продвижения, такие выводы сделали участники международной конференции.
    Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве
    Эксперты из РФ: протесты на Майдане - влияние СМИ на украинцев
    14:42 05.12.2013
    46
    Протесты на Майдане в Украине являются результатом "обработки мозгов" украинцев со стороны СМИ, необходимость вступления Киева в Евросоюз была хорошо прорекламирована.
    Бывший премьер-министр Италии Романо Проди
    Проди считает, что Украина может быть и в ассоциации с ЕС, и в ЕврАзЭС
    21:53 19.09.2013
    8Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что членство Украины в восточном партнерстве Евросоюза совместимо, с небольшими коррективами, с ее членством в ЕврАзЭС.
    Заседание Совета глав правительств СНГ в Минске
    Главы правительств ЕврАзЭС утвердили в Минске ряд документов
    15:19 31.05.2013
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    Главы правительств ЕврАзЭС утвердили 12 совместных документов. Также были внесены изменения и дополнения в типовые списки товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, и принят ряд других решений.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко: Присоединение к ТС возможно после принятия всех документов
    20:45 19.12.2012
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    Присоединение новых участников к Таможенному союзу возможно только путем принятия всего пакета документов, выборочного присоединения к отдельным документам быть не может, заявил Лукашенко.
    На заседании ЕврАзЭС
    Страны ЕврАзЭС по итогам саммита подписали девять документов
    18:43 19.12.2012
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    Страны ЕврАзЭС после заседания Высшего евразийского экономического совета - высшего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства - подписали девять документов, включая бюджет Евразийской экономической комиссии на 2013 год.
    Заседание глав государств ЕврАзЭС
    Саммиты ЕврАзЭС и Таможенного союза пройдут в Кремле 19 декабря
    17:20 18.12.2012
    29
    Саммит ЕврАзЭС, в котором примут участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, пройдет в среду в Москве, стороны обсудят дальнейшую реорганизацию сообщества и финансовые вопросы.
    Минск
    ЕврАзЭс рассмотрит вопрос об очередном транше кредита для Беларуси
    08:17 07.12.2012
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    В 2012 году Беларусь должна была получить два транша по 440 миллионов долларов каждый.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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