29 мая на постсоветском пространстве произошло резонансное событие после создания в декабре 1991 года СНГ – президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Необходимо разъяснять плюсы евразийской интеграции, чтобы они были понятны и простым людям в России, Белоруссии, Казахстане, проекту не обойтись без продвижения, такие выводы сделали участники международной конференции.
Главы правительств ЕврАзЭС утвердили 12 совместных документов. Также были внесены изменения и дополнения в типовые списки товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, и принят ряд других решений.
Страны ЕврАзЭС после заседания Высшего евразийского экономического совета - высшего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства - подписали девять документов, включая бюджет Евразийской экономической комиссии на 2013 год.
Саммит ЕврАзЭС, в котором примут участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, пройдет в среду в Москве, стороны обсудят дальнейшую реорганизацию сообщества и финансовые вопросы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".