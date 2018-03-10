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    Смоленская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска. На борту самолета находилось больше ста пассажиров, в том числе и президент Польши с супругой
    Польша ждет помощи США при подаче жалобы в суд на РФ по смоленской катастрофе
    22:24 19.04.2017
    221
    Глава польской дипломатии Витольд Ващиковский заявил, что "в случае Смоленска нас интересует всякая помощь, техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Россию".
    Дональд Туск. Архивное фото
    Контрразведка Польши заявила в прокуратуру на Туска из-за самолета Качиньского
    09:56 21.03.2017
    428
    Речь идет о заключении контракта на ремонт самолета, который проходил в 2009 году в России: сам самолет ремонтировали в Самаре, гидравлическую систему - в Уфе, двигатели - в Рыбинске.
    Беата Шидло
    От Шидло требуют объяснений по удалению отчета о смоленской катастрофе
    18:42 14.03.2017
    487
    Из-за закрытия доступа к польскому отчету по катастрофе единственным доступным широкому общественному мнению документом является рапорт Международного авиационного комитета.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Вторая эксгумация жертв смоленской катастрофы пройдет 22 ноября
    03:28 16.11.2016
    273
    Специалисты уже эксгумировали тела Качиньского и его супруги Марии, которые были похоронены на территории замка Вавель в Кракове. Следующими будут эксгумированы останки вице-министра культуры Томаша Мерты и главы Катынского комитета Стефана Мелака.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Дуда: нужна эксгумация жертв авиакатастрофы под Смоленском
    12:01 06.11.2016
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    Дуда подчеркнул, что для него эксгумация погибших также является "очень болезненным" вопросом, но "прокуратура в случае сомнений обязана провести такую процедуру как вскрытие останков".
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    Комиссия по расследованию Смоленской катастрофы: отчеты сфальсифицированы
    22:36 15.09.2016
    881
    Глава новой подкомиссии Вацлав Берчиньский заявил, что в последние секунды полета "начали происходить странные вещи, которые старались скрыть за счет вырезания фрагментов звука" из записей черных ящиков.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    МИД: Польша не будет политизировать авиакатастрофу под Смоленском
    23:29 07.09.2016
    85
    Глава политического комитета МИД Польши Ян Парыс заявил, что через несколько дней польская спецкомиссия опубликует первые итоги нового расследования смоленской авиакатастрофы.
    Работа Россельхознадзора. Архивное фото
    Под Смоленском уничтожено 40 тонн импортных хурмы и груш
    03:59 14.01.2016
    181
    Как сообщается, грузы были задержаны управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям во взаимодействии с органами МВД России по Смоленской области в ППУ "Красная Горка".
    Пожар. Архивное фото
    При пожаре в жилом доме в Смоленской области погибли 4 человека
    07:00 13.12.2015
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    По прибытию первого пожарного подразделения жилой бревенчатый дом размером 6x6 метров был объят пламенем полностью, а кровля строения уже частично обрушилась.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Прокуратура Польши получила отчет экспертов о катастрофе Ту-154М под Смоленском
    16:41 10.11.2015
    959
    В правоохранительные органы Польши поступили выводы, которые предоставила группа из 24 экспертов. Они провели комплексный анализ причин, обстоятельств и самой катастрофы президентского Ту-154М.
    Вертолет Ми-24
    Военный вертолет совершил жесткую посадку в РФ
    21:58 16.09.2015
    570
    Шестнадцатого сентября после завершения планового учебно-тренировочного полета на аэродроме "Двоевка" в Смоленской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-24.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Патриарх Кирилл освятил памятник крестителю Руси в Смоленске
    16:44 30.08.2015
    177
    Он отметил, что "к XXI веку, возможно, ничего не осталось бы от наследия князя Владимира, если бы оно не соединяло народ с Богом и не давало нам опору во всех испытаниях".
    Владимирская горка в Киеве. Памятник князю Владимиру
    Памятник князю Владимиру установят на Днепре в Смоленске
    01:08 30.08.2015
    3581000-летие преставления князя Владимира
    Как сообщается, памятник высотой четыре метра на пятиметровом гранитном постаменте установлен на центральной площадке верхнего яруса набережной реки Днепр.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Патриарх Кирилл освятил исток Днепра
    19:57 29.08.2015
    489
    По его словам, "исток Днепра, исток великой реки, которая в свое время была главной дорогой, соединяющей Русь и Византию, Западную Европу, Скандинавию - это исток нашего цивилизационного пути".
    Обвиняемая в РФ в госизмене Светлана Давыдова
    Давыдова заявила, что не нарушала закон, позвонив в украинское посольство
    15:22 13.03.2015
    152
    Многодетная мать Светлана Давыдова, которую обвиняли в госизмене, сказала, что невиновна. Давыдова воспитывает семерых детей, младшему из которых всего два месяца.
    Сгущенное молоко. Архивное фото
    Россия вернула Украине 60 тонн сгущенки
    13:49 18.02.2015
    1266Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В Россельхознадзоре заявили, что в ветеринарном свидетельстве не оказалось информации о соответствии продуктов питания действующим на территории Таможенного союза ветеринарным и санитарным правилам.
    Дети. Архивное фото
    Дети россиянки, обвиняемой в госизмене в пользу Украины, останутся с отцом
    09:47 03.02.2015
    133
    Российские органы опеки провели обследование условий жизни семерых детей Светланы Давыдовой, которая обвиняется на родине в госизмене в пользу Украины.
    Сливочное масло. Архивное фото
    Россия не пропустила 45 тонн масла из Украины
    11:48 05.01.2015
    282Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Груз следовал в Казахстан. Во время фитосанитарного контроля выяснилось, что дата выработки, заявленная в сопроводительных документах, не соответствует указанной на товарной упаковке.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Суд по делу о крушении самолета Качиньского начался в Варшаве
    17:23 27.11.2014
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    Слушания проходят в Окружном суде Варшавы. Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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