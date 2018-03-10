Специалисты уже эксгумировали тела Качиньского и его супруги Марии, которые были похоронены на территории замка Вавель в Кракове. Следующими будут эксгумированы останки вице-министра культуры Томаша Мерты и главы Катынского комитета Стефана Мелака.
Глава новой подкомиссии Вацлав Берчиньский заявил, что в последние секунды полета "начали происходить странные вещи, которые старались скрыть за счет вырезания фрагментов звука" из записей черных ящиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".