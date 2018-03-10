наверх
10.03.201804:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Герреро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Теннис. Архивное фото
    Стали известны победители теннисного турнира в Акапулько
    08:44 01.03.2015
    109
    Теннисный турнир в Акапулько в парном разряде выиграли испанки Лара Арруабаррена и Мария-Тереса Торро-Флор. Среди мужчин оказался лучшим испанец Давид Феррер.
    Протесты в Мексике
    Более 60 тел найдены в заброшенном крематории в мексиканском Акапулько
    16:22 06.02.2015
    70
    Все найденные в закрытом около года назад крематории тела были перевезены в местный институт криминалистики для проведения судебной экспертизы.
    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике
    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике 
    03:41 09.01.2015
    123
    В Мексике возобновились протесты. Активисты краской разрисовали здание управления образования города Чильпансинго в штате Герреро. В городе Халала марш протеста устроили представители СМИ, которые требовали освобождения фотокорреспондента Моиса Санчеса.
    Флаг Мексики
    Мэр города, проходящий по делу о похищении студентов в Мексике, отпущен
    08:13 28.12.2014
    48
    Прокуратура не нашла достаточных доказательств, чтобы суд продлил задержание мэра мексиканского города Кокула Сесара Пеньялосы.
    Полиция в Мексике
    Тело похищенного священника найдено в Мексике
    04:52 26.12.2014
    50
    Священник пропал за несколько дней до католического Рождества в Сьюдад-Альтамирано. Он был увезен группой вооруженных людей в неизвестном направлении прямо с занятий.
    Флаг Мексики
    В мексиканском штате, где пропали 43 студента, нашли новые захоронения
    22:10 20.12.2014
    88
    Могилы нашли возле города Игуала. Именно там в конце сентября этого года были похищены полицией и переданы в руки бандитов 43 студента.
    Протесты в Мексике
    Протесты охватили Мексику: ранены полицейские и гражданские 
    10:59 16.12.2014
    175
    Беспорядки произошли в ночь на воскресенье в мексиканском городе Чильпансинго, сообщили власти штата Герреро. Беспорядки произошли в ночь на воскресенье в мексиканском городе Чильпансинго, сообщили власти штата Герреро.
    Флаг Мексики
    Траур объявлен в штате Мексики, где нашли останки пропавшего студента
    05:29 08.12.2014
    57
    В своем микроблоге в Twitter Ортега написал, что национальные флаги Мексики будут приспущены в городах Герреро в течение трех дней, заявил губернатор штата на пресс-конференции.
    Полиция в Мексике
    Экс-мэр мексиканской Игуалы, где пропали студенты, создал вторую "полицию"
    07:44 06.12.2014
    73
    На службе у бывшего мэра мексиканского города Игуала Хосе Луиса Абарки состояли люди, которых ранее выгнали со службы в полиции, они выполняли его различные незаконные поручения.
    Поджог машин в мексиканском штате Герреро
    Протестующие в Мексике подожгли здание парламента штата Герреро
    01:55 13.11.2014
    56
    Студенты разгромили здание находящейся поблизости библиотеки. Также было подожжено здание собрания по вопросам примирения и арбитража.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Неизвестные расстреляли посетителей бара в мексиканском Акапулько
    03:49 02.11.2014
    53
    Штат Герреро, где расположен Акапулько, считается одним из наиболее неблагоприятных в плане криминальной обстановки. С начала года в Герреро были убиты более 1 тысячи человек.
    Задержание
    Власти в Мексике арестовали убийц 17 студентов
    07:44 06.10.2014
    135
    В Игуале группа полицейских при поддержке вооруженных гражданских лиц напала на протестовавших против реформы образования студентов. Были убиты шесть человек, 17 получили ранения. Без вести пропали 57 человек.
    Полицейская машина в Мексике
    Пять человек убиты в курортном Акапулько в Мексике
    05:00 30.09.2014
    57
    Бандиты убили своих жертв прямо на улице, оставив тела на асфальте. Место преступления оцеплено федеральными и местными полицейскими.
    Полицейская машина в Мексике
    В Мексике студенты разгромили здание парламента штата
    00:55 30.09.2014
    35
    Манифестанты ворвались в здание, разбили в нем почти все стекла и сожгли тряпичные куклы губернатора Герреро Анхеля Агирре.
    Мексиканская полиция. Архивное фото
    Власти Мексики ведут поиски 58 пропавших после протестов студентов
    08:41 29.09.2014
    32
    Розыски пропавших ведет министерство общественной безопасности Герреро. Предварительно установлено, что эти люди не числятся задержанными ни полицией, ни армией и не находятся в больницах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги