Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон раскритиковала поездку Трампа в Мексику, отметив, что по существу диалог между кандидатом от республиканцев и президентом Мексики не состоялся.
Как сообщается на официальной странице Трампа в сети микроблогов Twitter, кандидат в президенты США от Республиканской партии принял приглашение от президента Мексики Энрике Пенья Ньето и с нетерпением ждет встречи.
Ньето в ходе специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по наркотикам в Нью-Йорке заявил, что выступает за необходимость актуализации нормативных документов, чтобы разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
Тюрьма особого режима "Альтиплано" находится в 110 километрах от столицы Мексики. Никогда бы ее название не стало известным на весь мир, если бы не один заключенный - глава наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка".
По словам президента, первые полученные им данные свидетельствуют, что разрушения от стихии пока минимальны. В то же время мексиканский лидер подчеркнул важность для населения страны в опасных районах оставаться в убежищах.
Во время визита, направленного на укрепление коммерческих, научных и культурных связей между странами, Пенья Ньето встретится с заместителем премьер-министра Ником Клегг и председателем Палаты общин (нижней)Джоном Версовым.
По словам мексиканского президента, назначенный главой контролирующего ведомства Вирхилио Андраде должен будет создать комиссию из признанных экспертов, чтобы они смогли дать заключение по результатам расследования.
США "хотят быть другом и сторонником Мексики в ее усилиях по снижению уровня насилия и в борьбе с наркокартелями, которые несут ответственность за многие трагедии в стране", заявил президент Барак Обама.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".