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    Энрике Пенья Ньето

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    У президента и министров Мексики возникли проблемы со зрением
    06:19 15.01.2018
    140
    По данным пресс-службы главы государства, Энрике Пенья Ньето и министры получили сильное раздражение глаз на церемонии открытия Национального центра авиационных технологий.
    Дональд Трамп
    Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики - СМИ
    19:44 27.01.2017
    517Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Разговор двух президентов состоялся после того, как Энрике Пенья Ньето отменил визит в США. В настоящее время Трамп требует, чтобы Мексика заплатила за строительство стены на границе двух стран.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Президент Мексики отменил визит в США
    21:15 26.01.2017
    308Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Президент Энрике Пенья Ньето заявил, что Белый дом уже проинформировали об отмене рабочего визита, запланированного на следующий вторник с президентом США Дональдом Трампом.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Мексика ничего не заплатит за стену Трампа – президент Ньето
    05:54 26.01.2017
    364Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Стена Трампа: президент Мексики может отменить визит в США
    00:58 26.01.2017
    87Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как отмечается, президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон после указания Дональда Трампа построить стену. Как сообщается, визит запланирован на 31 января.
    Флаг Мексики
    Мексика отказалась оплачивать стену на границе с США
    02:50 12.01.2017
    272Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ответил на слова Дональда Трампа, что власти намерены сохранить свободу денежных переводов мигрантов и оплачивать строительство стены не будут.
    Хиллари Клинтон
    Хиллари Клинтон не поедет в Мексику - ТВ
    06:28 06.09.2016
    378Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон раскритиковала поездку Трампа в Мексику, отметив, что по существу диалог между кандидатом от республиканцев и президентом Мексики не состоялся.
    Дональд Трамп
    Трамп встретится с президентом Мексики
    06:29 31.08.2016
    81Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Как сообщается на официальной странице Трампа в сети микроблогов Twitter, кандидат в президенты США от Республиканской партии принял приглашение от президента Мексики Энрике Пенья Ньето и с нетерпением ждет встречи.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Президент Мексики выступил за легализацию марихуаны
    00:42 20.04.2016
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    Ньето в ходе специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по наркотикам в Нью-Йорке заявил, что выступает за необходимость актуализации нормативных документов, чтобы разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
    Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман (Коротышка)
    Тюрьма для наркобарона: полиция в полях, преступник за решеткой
    09:00 18.01.2016
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    Тюрьма особого режима "Альтиплано" находится в 110 километрах от столицы Мексики. Никогда бы ее название не стало известным на весь мир, если бы не один заключенный - глава наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка".
    Конопля
    Верховный суд Мексики одобрил использование марихуаны для персональных нужд
    02:29 05.11.2015
    89
    Полный запрет марихуаны является непропорциональной мерой, заявил судья Верховного суда Мексики Артуро Сальдивар (Arturo Zaldivar), написавший общее решение суда.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Президент Мексики предупредил о сохраняющейся опасности урагана "Патрисия"
    08:19 24.10.2015
    65
    По словам президента, первые полученные им данные свидетельствуют, что разрушения от стихии пока минимальны. В то же время мексиканский лидер подчеркнул важность для населения страны в опасных районах оставаться в убежищах.
    Ураган. Архивное фото
    В Мексике мощный ураган "Патрисия" принес с собой многометровые волны
    03:08 24.10.2015
    691Природные катаклизмы по всему миру.
    В Колиме уже зафиксированы несколько оползней и разрушения на идущей вдоль побережья дороге Колима - Мансанильо. О человеческих жертвах сообщений не поступало.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Мексика осуждает нападение на своих граждан в Египте и требует расследования
    05:42 14.09.2015
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    Мексика осуждает враждебные акты, направленные против своих граждан, и требует от правительства Египта провести тщательное расследование произошедшего, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.
    Парад во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже
    Парад во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже 
    20:49 14.07.2015
    185
    Торжественный парад, приуроченный к главному национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии, прошел во французской столице. Принимал парад президент Франции Франсуа Олланд.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Самый известный мексиканский наркобарон сбежал из тюрьмы
    05:30 13.07.2015
    432
    По последним данным властей, уже 30 сотрудников тюрьмы "Альтиплано", откуда бежал Гусман Лоэра, доставлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью для допросов.
    Королева Великобритании Елизавета II и президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Официальный визит президента Мексики в Великобританию 
    05:06 04.03.2015
    212
    Во время визита, направленного на укрепление коммерческих, научных и культурных связей между странами, Пенья Ньето встретится с заместителем премьер-министра Ником Клегг и председателем Палаты общин (нижней)Джоном Версовым.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    Президент Мексики потребовал провести расследование в отношении себя
    06:07 04.02.2015
    57
    По словам мексиканского президента, назначенный главой контролирующего ведомства Вирхилио Андраде должен будет создать комиссию из признанных экспертов, чтобы они смогли дать заключение по результатам расследования.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама: США окажут Мексике помощь в борьбе с наркокартелями
    23:47 06.01.2015
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    США "хотят быть другом и сторонником Мексики в ее усилиях по снижению уровня насилия и в борьбе с наркокартелями, которые несут ответственность за многие трагедии в стране", заявил президент Барак Обама.
    Флаг Мексики
    Траур объявлен в штате Мексики, где нашли останки пропавшего студента
    05:29 08.12.2014
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    В своем микроблоге в Twitter Ортега написал, что национальные флаги Мексики будут приспущены в городах Герреро в течение трех дней, заявил губернатор штата на пресс-конференции.
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