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Тюрьма особого режима "Альтиплано" находится в 110 километрах от столицы Мексики. Никогда бы ее название не стало известным на весь мир, если бы не один заключенный - глава наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка".