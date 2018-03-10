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    Хесус Мурильо Карам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Протесты в Мексике
    Более 60 тел найдены в заброшенном крематории в мексиканском Акапулько
    16:22 06.02.2015
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    Все найденные в закрытом около года назад крематории тела были перевезены в местный институт криминалистики для проведения судебной экспертизы.
    Флаг Мексики
    Траур объявлен в штате Мексики, где нашли останки пропавшего студента
    05:29 08.12.2014
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    В своем микроблоге в Twitter Ортега написал, что национальные флаги Мексики будут приспущены в городах Герреро в течение трех дней, заявил губернатор штата на пресс-конференции.
    Полицейская машина в Мексике
    Опознан один из 43 пропавших в Мексике студентов после изучения останков
    02:31 07.12.2014
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    Студенты в городе Игуала были похищены в конце сентября полицией и переданы в руки бандитов из группировки "Единые воины". События произошли, когда учащиеся хотели устроить демонстрацию против реформы образования.
    Мексиканская полиция. Архивное фото
    Генпрокурор обвинил мэра мексиканского города в исчезновении студентов
    06:06 23.10.2014
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    На пресс-конференции Карам отметил, что единственной линией расследования остается приказ, якобы отданный мэром и его женой полиции воспрепятствовать митингу студентов.
    Ребенок. Архивное фото
    Главу детдома в Мексике, где издевались над детьми, судить не будут - СМИ
    05:44 22.07.2014
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    Власти Мексики не станут предъявлять обвинений в отношении директора детского дома "Большая семья", где 500 детей содержались в нечеловеческих условиях, так как она страдает старческим слабоумием.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Мексиканская армия и полиция спасли 500 детей от руководства детдома
    06:09 16.07.2014
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    Власти уже установили, что дети жили в грязи, с крысами, клопами и блохами. В отношении задержанного руководства детдома есть серьезные подозрения в торговле детьми и незаконном лишении их свободы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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