наверх
10.03.201811:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    затмение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Лос-Андес, Сантьяго
    После обеда в среду полная луна станет "кровавой" 
    11:40 31.01.2018
    551
    Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
    Лунное затмение
    Лунное затмение 7 августа. Исследователи уточнили время
    18:28 07.08.2017
    939
    Частичное лунное затмение продлится около двух часов и его пик придется на 21:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 20:23 по Киеву.
    Лунное затмение
    Лунное затмение и звездопад: украинцы увидят два впечатляющих явления
    18:35 06.08.2017
    7671
    Во время частичного теневого лунного затмения тень от Земли полностью закроет южную четверть полной Луны, а освещенная часть Луны приобретет красный цвет.
    NASA опубликовало кадры полного солнечного затмения
    NASA опубликовало кадры полного солнечного затмения 
    06:35 09.03.2016
    440
    NASA и научный центр из Сан-Франциско провели онлайн-трансляцию полного солнечного затмения. Это редкое явление можно было наблюдать с 03:15 по киевскому времени. Около 03:37 лунный диск полностью закрыл Солнце.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги