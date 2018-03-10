Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
NASA и научный центр из Сан-Франциско провели онлайн-трансляцию полного солнечного затмения. Это редкое явление можно было наблюдать с 03:15 по киевскому времени. Около 03:37 лунный диск полностью закрыл Солнце.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
NASA и научный центр из Сан-Франциско провели онлайн-трансляцию полного солнечного затмения. Это редкое явление можно было наблюдать с 03:15 по киевскому времени. Около 03:37 лунный диск полностью закрыл Солнце.