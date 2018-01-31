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    Фотоленты

    После обеда в среду полная луна станет "кровавой"

    (обновлено: )415
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Лос-Андес, Сантьяго
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Калифорния
    Голубая луна - тройное астрономическое явление
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Санкт-Петербург
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Чили
    Суперлуние в Грозном
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Крым, Евпатория
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Испания
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Крым, Евпатория
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Испания
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Лос-Андес, Сантьяго
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Калифорния
    REUTERS Mike Blake
    Голубая луна - тройное астрономическое явление
    REUTERS Mike Blake
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Санкт-Петербург
    REUTERS Anton Vaganov
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Чили
    REUTERS Pablo Sanhueza
    Суперлуние в Грозном
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Крым, Евпатория
    REUTERS Pavel Rebrov
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Испания
    REUTERS Eloy Alonso
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Крым, Евпатория
    REUTERS Pavel Rebrov
    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Испания
    REUTERS Eloy Alonso

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    Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.

    Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине.

    Смотрите также: Суперлуние во всей красе

    Сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

    По данным ученых, полная "кровавая луна" появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты. Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.

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