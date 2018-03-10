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    суперлуние

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Лос-Андес, Сантьяго
    После обеда в среду полная луна станет "кровавой" 
    11:40 31.01.2018
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    Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
    В NASA сообщают о новом кровавом Суперлунии. Видео
    В NASA сообщают о новом "кровавом Суперлунии" 
    04:56 28.01.2018
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    Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.
    Суперлуние. Архивное фото
    В воскресенье после заката можно будет наблюдать суперлуние
    05:54 03.12.2017
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    Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год - 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
    Разрушения в Одессе после подрыва здания СБУ
    Хроника 27 сентября: Генассамблея ООН, теракт в Одессе
    09:19 28.09.2015
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    Накануне президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на саммите ООН. Во время его выступления зал покинул руководитель российской делегации Виталий Чуркин. В этот же день сторонники независимости Каталонии победили на местных выборах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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