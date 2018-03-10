Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.
Накануне президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на саммите ООН. Во время его выступления зал покинул руководитель российской делегации Виталий Чуркин. В этот же день сторонники независимости Каталонии победили на местных выборах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.