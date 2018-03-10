Исключение из школьной программы булгаковского "Собачьего сердца" вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Хотя данная инициатива и выглядит как проявление политической цензуры, ситуация вовсе не так однозначна.
Мэр города Днепр Борис Филатов – опять в эпицентре скандала. После того как градоначальника возмутил вопрос о бесплатных школьных учебниках, соцсети еще больше возмутила нецензурная формулировка ответа чиновника. Что же пишут об этом сами украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".