2828

Мэр города Днепр Борис Филатов – опять в эпицентре скандала. После того как градоначальника возмутил вопрос о бесплатных школьных учебниках, соцсети еще больше возмутила нецензурная формулировка ответа чиновника. Что же пишут об этом сами украинцы?