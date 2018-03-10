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    учебники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Джамала
    Джамала необычно попала на страницы учебника украинского языка
    19:11 05.12.2017
    810
    В статье, опубликованной в учебнике, отмечается, что Джамала не похожа на своих коллег по цеху: она не носит укороченных юбок и не устраивает скандалов ради рекламы.
    Школьник с букварем у доски
    В Краматорске школьники остались без украинских учебников
    09:57 03.10.2017
    527Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации нардепа Дмитрия Тымчука, дети в Краматорске вынуждены обходиться распечатками вместо того, чтобы заниматься по украинским учебникам.
    Школьники Киева. Архивное фото
    Киевским школьникам не хватило учебников - СМИ
    10:38 31.08.2017
    99
    По словам родителей школьников, на класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе обещали, что будут решать, как делить учебники на всех учеников.
    Грустный ребенок, архивное фото
    Учебники для школьников Днепра просто… не успели напечатать
    08:32 17.09.2016
    475
    Практически половина учащихся четвертых и седьмых классов школ Днепра остались без учебной литературы, как минимум, до конца сентября.
    Учащиеся на занятиях
    Собачья судьба "Собачьего сердца"
    12:57 16.09.2016
    1245Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Исключение из школьной программы булгаковского "Собачьего сердца" вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Хотя данная инициатива и выглядит как проявление политической цензуры, ситуация вовсе не так однозначна.
    Борис Филатов. Архивное фото
    Филатов, мат и учебники. Соцсети о скандальном заявлении мэра Днепра
    16:31 12.09.2016
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    Мэр города Днепр Борис Филатов – опять в эпицентре скандала. После того как градоначальника возмутил вопрос о бесплатных школьных учебниках, соцсети еще больше возмутила нецензурная формулировка ответа чиновника. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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